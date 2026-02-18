Malgré une baisse de la valeur globale d'un exercice à l'autre, 9,9 milliards de dollars américains ont été investis dans 161 transactions en 2024, surtout en raison de deux transactions importantes. Le rapport fait état d'une approche d'investissement plus mesurée et rigoureuse, et d'un intérêt soutenu pour les sociétés à des stades avancés, les acquisitions de plateformes et les sous-secteurs de technologie financière qui revêtent une importance stratégique, comme l'intelligence artificielle (IA).

Les investissements se sont accélérés au deuxième semestre de 2025. En effet, 327 millions de dollars américains ont été investis au troisième trimestre dans 26 transactions contre 662 millions dans 16 transactions au quatrième trimestre. Bien que le nombre de transactions ait diminué d'un trimestre à l'autre, leur valeur moyenne a augmenté, ce qui témoigne de la sélectivité croissante des investisseurs et de leur préférence pour l'évolutivité, la rentabilité et les capacités technologiques éprouvées.

Voici les trois plus importants investissements dans des technologies financières canadiennes l'an dernier :

Rachat de Converge Technology Solutions par le fonds de rachat de capital-investissement H.I.G. Capital pour 898 M$ US

Financement par actions de Wealthsimple de 536 M$ US, codirigée par Dragoneer Investment Group et GIC, avec la participation d'Investissements RPC et d'actionnaires existants

Acquisition de Rail par Ripple pour un montant de 200 M$ US dans le but de renforcer sa plateforme de cryptomonnaies stables

Dubie Cunningham, associée au sein du groupe Services bancaires et marchés de capitaux de KPMG au Canada et professionnelle chevronnée dans les technologies financières, affirme que les activités d'investissement de l'an dernier montrent que les investisseurs recherchent des technologies financières canadiennes matures et stables qui sont solidement établies auprès de leur clientèle et dotées de plateformes évolutives. Elle prévoit que cette tendance se maintiendra en 2026.

« L'intérêt pour les investissements dans les technologies financières canadiennes continuera de croître en 2026, puisque les investisseurs accordent la priorité à la qualité, à l'évolutivité et à l'adéquation stratégique, ce qui indique que le marché mûrit et s'aligne davantage sur la création de valeur à long terme », souligne-t-elle.

En 2026, Mme Cunningham se penchera sur les banques concurrentes, où le financement et l'évolutivité arrivent à maturité, ce qui favorise la croissance et l'offre de produits novateurs.

« Le marché canadien des banques concurrentes progressera bien en 2026, alors que de nouveaux joueurs lanceront des produits concurrentiels, amélioreront l'expérience client et établiront de nouveaux partenariats. Le déploiement du système bancaire ouvert, prévu cette année, servira également de catalyseur pour attirer davantage d'investissements dans le secteur », ajoute-t-elle.

Faits saillants du rapport

Les investissements ont totalisé 2,4 G$ US dans 113 transactions en 2025 (capital de risque, capital-investissement et fusions-acquisitions). Au premier semestre, 1,4 G$ US ont été investis dans 71 transactions. Au deuxième semestre, 988,6 M$ US ont été investis dans 42 transactions.

Les investissements ont totalisé 1,2 G$ US dans 82 transactions en capital de risque. Au premier semestre, 440 M$ US ont été investis dans 53 transactions. Au deuxième semestre, 760,4 M$ US ont été investis dans 29 transactions.

Dans le secteur du capital de risque d'entreprise, 313 M$ US ont été investis dans 25 transactions.

À l'échelle mondiale, 116 G$ US ont été investis dans 4 719 transactions, contre 95,5 G$ US dans 5 533 transactions en 2024. Les investissements dans la technologie financière pour les Amériques ont augmenté, passant de 55,4 G$ US en 2024 à 66,5 G$ US en 2025, même si le volume des transactions a reculé de 2 627 à 2 409. Les États-Unis ont vu les investissements grimper en flèche à 56,6 G$ US par rapport à 42,4 G$ US en 2024.



Le capital de risque demeure stable malgré le déclin du nombre de transactions

En 2025, les investisseurs en capital de risque ont injecté 1,2 milliard de dollars américains. Ce total demeure stable par rapport à l'exercice précédent, bien que le volume des transactions ait reculé, de 120 en 2024 à 82 en 2025.

L'activité en capital de risque s'est surtout produite au deuxième semestre de l'exercice, avec de plus gros montants répartis sur un nombre moins élevé de transactions. La plus grande part des investissements en capital de risque a été enregistrée au quatrième trimestre, où 640,6 millions de dollars américains ont été investis dans 12 transactions. Il s'agit du trimestre le plus dynamique en matière d'investissement en capital de risque depuis le sommet atteint en 2021 pendant la pandémie, en grande partie grâce au financement par actions de Wealthsimple.

GRAPHIQUE : Investissement dans la technologie financière (capital de risque seulement)

Nombre de transactions par stade Activité par secteur vertical 28 aides financières au démarrage (capital de risque) 29 en intelligence artificielle ou en apprentissage machine 26 financements d'amorçage 26 en cryptoactifs ou en chaîne de blocs 23 financements de dernières phases (capital de risque) 20 en technologies vertes ou dans les ESG 19 fusions-acquisitions 18 en technologies réglementaires 8 rachats ou rachats à effet de levier 7 en paiements 4 investissements en capital pour croissance/expansion 6 en technologies des assurances

6 en technologies immobilières Capital de risque d'entreprise 2 en cybersécurité 25 investissements 2 en technologies de gestion du patrimoine

Le capital de risque d'entreprise conserve son rôle stratégique

Les investissements en capital de risque d'entreprise ont totalisé 313 millions de dollars américains dans 25 transactions en 2025, en hausse par rapport aux 242 millions de l'an dernier dans 23 transactions.

L'activité à ce chapitre a été la plus forte au troisième trimestre, où 190 millions de dollars américains ont été investis, suivis de 123 millions au quatrième trimestre, alors que les sociétés investisseuses se sont concentrées sur des partenariats ciblés et des acquisitions visant à accroître leurs capacités.

L'IA, les cryptoactifs et les ESG dominent en volume de transactions

Le secteur de l'IA et de l'apprentissage machine a bénéficié du plus grand nombre d'investissements, suivi de celui des actifs numériques, qui a battu son record du plus grand nombre d'investissements pour la quatrième année consécutive.

« Les technologies financières axées sur l'IA gagnent énormément en popularité auprès des investisseurs, ce qui s'explique par la capacité du secteur à réaliser des gains d'efficience et à créer de la valeur grâce à l'automatisation et aux analyses de données avancées. Au moment où les institutions financières modernisent leurs modèles d'exploitation, elles cherchent des solutions d'IA évolutives qui ne se contentent pas de rationaliser les processus, mais qui transforment fondamentalement la prise de décisions », explique Kareem Sadek, leader national, Services en gestion des risques technologiques, KPMG au Canada.

« Grâce à des pratiques rigoureuses de gouvernance des données et à des directives réglementaires qui évoluent rapidement, les investisseurs sont maintenant persuadés que les technologies financières fondées sur l'IA peuvent avoir un effet transformateur de manière contrôlée et responsable, ce qui accélérera les investissements dans l'IA », ajoute-t-il.

Dans le domaine des actifs numériques, M. Sadek affirme que l'adoption de la loi GENIUS aux États-Unis a contribué à stimuler l'investissement dans les technologies financières axées sur les cryptoactifs. Entre-temps, au Canada, le cadre réglementaire pour les cryptomonnaies stables du gouvernement fédéral marque un autre tournant pour les actifs numériques. En effet, il offre aux investisseurs institutionnels une meilleure clarté réglementaire, ainsi qu'un niveau de transparence et de protection des investisseurs qui alignent l'écosystème des actifs numériques du Canada sur les normes financières établies ailleurs dans le monde.

« Alors que le nouveau cadre réglementaire du Canada pour les cryptomonnaies stables commence à prendre forme en 2026, nous nous attendons à une hausse importante de l'intérêt des investisseurs dans l'écosystème des actifs numériques. Des normes claires pour l'émission de cryptomonnaies stables et la gestion des réserves réduisent l'ambiguïté réglementaire et ouvrent la voie à une adoption élargie des paiements fondés sur la chaîne de blocs, de la jetonisation des actifs et d'autres solutions d'actifs numériques de qualité professionnelle. Grâce à une certitude réglementaire accrue, les actifs numériques ont le potentiel de prendre plus de place au sein des portefeuilles d'investissement dans les technologies financières », mentionne-t-il.

Certains secteurs ont continué d'attirer les capitaux, notamment les enjeux ESG et les technologies vertes, la réglementation, les paiements, l'assurance et l'immobilier, tandis que les investisseurs sont demeurés sélectifs envers les sociétés de cybersécurité et de technologies de gestion du patrimoine.

Activité à l'échelle mondiale

À l'échelle mondiale, l'investissement dans le secteur des technologies financières a franchi un tournant en 2025. Après trois années d'investissements à la baisse, les investisseurs ont injecté 116 milliards de dollars américains dans 4 719 transactions, contre 95,5 milliards dans 5 533 transactions en 2024.

