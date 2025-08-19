Selon le rapport Pulse of Fintech de KPMG International, les actifs numériques et les technologies financières axées sur l'IA représentaient la majorité des investissements au premier semestre de 2025

MONTRÉAL, le 19 août 2025 /CNW/ - Après avoir atteint un sommet record l'an dernier, les investissements dans les entreprises de technologies financières canadiennes ont chuté au premier semestre de 2025, mais sont demeurés relativement robustes dans un contexte d'incertitude accrue découlant de la guerre commerciale des États-Unis et de la volatilité des marchés, selon le rapport Pulse of Fintech du premier semestre 2025.

Un total de 1,62 milliard de dollars américains a été investi dans les technologies financières canadiennes dans le cadre de 60 transactions au premier semestre de l'année, ce qui représente une baisse importante par rapport aux 7,5 milliards de dollars américains record investis au deuxième semestre de 2024 et aux 2,4 milliards de dollars américains investis au premier semestre de l'année dernière, selon les données compilées par PitchBook pour KPMG International. Le nombre de transactions comprend les fusions et acquisitions, le capital-investissement et le capital-risque.

À l'échelle mondiale, l'investissement dans les technologies financières a chuté, passant de 54,2 milliards de dollars américains dans 2 376 transactions au deuxième semestre de 2024 à 44,7 milliards de dollars américains dans 2 216 transactions au premier semestre de 2025.

Dubie Cunningham, associée au sein du groupe Services bancaires et marchés financiers de KPMG au Canada et spécialisée dans les technologies financières, affirme que la baisse des activités d'investissement au premier semestre de 2025 devrait être considérée comme une normalisation plutôt que comme une baisse de l'intérêt des investisseurs pour les technologies financières, car le record de l'an dernier a été soutenu par deux mégaententes.

« L'an dernier a été exceptionnellement fort sur le plan des investissements dans les technologies financières, grâce à deux transactions privées majeures. Depuis, les activités d'investissement sont tombées à des niveaux plus stables. En fait, si l'on tient compte de changements économiques qui nuisent au commerce international, comme l'imposition de droits de douane, les investissements au cours du premier semestre ont été assez robustes par rapport aux niveaux historiques », a fait remarquer Mme Cunningham.

« Il y a encore beaucoup de liquidités à déployer par les investisseurs, mais ils adoptent un comportement plus sélectif que les années précédentes. Ils sont à la recherche d'entreprises de qualité, et nous constatons des délais plus longs pour la maturation des transactions de capital-investissement au stade moyen-avancé », a-t-elle déclaré.

La plus importante transaction au Canada - et huitième à l'échelle mondiale - a été le rachat pour 916,5 millions de dollars américains (1,3 milliard de dollars canadiens) de la société d'experts-conseils en TI Converge Technology Solutions, dont le siège social est situé au Québec par H.I.G. Capital, une société de capital-investissement établie à Miami. La deuxième transaction en importance a été l'acquisition pour 201,5 millions de dollars canadiens de Payfare Inc., établie à Toronto, par Fiserv, Inc.

Mme Cunningham affirme que de telles transactions montrent que les acquéreurs dans le domaine des technologies financières ont changé leur orientation. « Les investisseurs évitent les investissements spéculatifs et les perspectives de croissance future pour les entreprises qui ont de solides fondamentaux, une rentabilité soutenue et une part de marché croissante. »

Edith Hitt, associée chez KPMG au Canada et cheffe de l'équipe Transformation numérique des services financiers au Québec, affirme que même si le Canada représente 2,7 % du nombre de transactions mondiales dans le domaine des technologies financières et 3,7 % de la valeur totale divulguée, « le Canada est une petite, mais significative part de la technologie financière mondiale, qui pèse légèrement au-dessus de son poids en ce qui concerne la taille des transactions et la présence au stade avancé de financement ou de rachat lorsque de grands événements se produisent. »

Faits saillants du premier semestre de 2025 de Pulse of Fintech

1,62 milliard de dollars américains ont été investis dans les technologies financières canadiennes dans 60 transactions Au premier trimestre, 392,7 millions de dollars américains ont été investis dans 35 transactions Au deuxième trimestre, 1,2 milliard de dollars américains ont été investis dans 25 transactions

498,2 millions de dollars américains ont été investis dans 45 investissements en capital de risque

En capital de risque d'entreprise, 278 millions de dollars américains ont été investis dans 17 transactions

À l'échelle mondiale, 44,7 milliards de dollars américains ont été investis dans 2 216 transactions Les Amériques ont attiré 26,7 milliards de dollars américains d'investissements dans 1 092 transactions Les États-Unis représentaient 20,9 milliards de dollars américains d'investissement total dans les Amériques



Baisse de l'activité de capital de risque

Au premier semestre de l'année, la valeur des investissements en capital de risque est quatre fois moindre par rapport au semestre précédent, bien que le nombre de transactions soit demeuré relativement stable. Au premier semestre de 2025, les investisseurs en capital de risque ont investi 498,2 millions de dollars américains dans 45 transactions, en baisse par rapport à 864,4 millions de dollars américains dans 40 transactions au deuxième semestre de 2024.

Le plus important investissement en capital de risque a été le cycle de financement de série B, menée par Growth Equity chez Goldman Sachs Alternatives, pour la plateforme de planification financière de Conquest Planning, établie à Winnipeg, qui a recueilli 80 millions de dollars américains.

« Les retombées de la guerre commerciale des États-Unis ont freiné les investissements en capital de risque, mais nous nous attendons à ce que l'activité rebondisse au deuxième semestre de l'année. « En ce qui concerne l'avenir au Canada, les investisseurs surveilleront probablement les annonces potentielles de financement fédéral pour les entreprises en démarrage novatrices et les entreprises en croissance dans le premier budget du gouvernement cet automne », a souligné Mme Cunningham.

Les investisseurs en capital de risque d'entreprise ont investi 278 millions de dollars américains dans 17 investissements, en hausse importante par rapport à 17 millions de dollars américains sur trois transactions au deuxième semestre de l'an dernier.

Transactions par marché vertical Type de transaction 14 - actifs numériques 17 - financement au stade de développement 11 - intelligence artificielle/apprentissage automatique 14 - financement au stade avancé 8 - technologies réglementaires 12 - financement au stade d'amorçage 4 - technologies immobilières 8 - fusion/acquisition 3 - paiements 7 - rachats/acquisitions par emprunt 2 - technologies en assurance 2 - investissements providentiels

Les actifs numériques et l'IA attirent les investisseurs

Les technologies financières dans les domaines des actifs numériques et de l'intelligence artificielle/apprentissage automatique ont attiré la majorité des investissements, poursuivant une tendance par rapport à l'an dernier.

« Si nous examinons le premier semestre de 2025, il est clair que les actifs numériques ont de nouveau émergé comme un aimant pour l'intérêt des investisseurs, malgré la contraction plus large de la valeur des investissements en capital de risque. La résurgence de la cryptomonnaie après 2024 a été renforcée par un ton réglementaire plus constructif aux États-Unis, le retrait des poursuites contre Coinbase et l'adoption concrète par le grand public des cas d'utilisation de la cryptomonnaie stable. « La segmentation en jetons est de retour dans les feuilles de route stratégiques, et lorsque vous voyez des changements importants comme l'acquisition de Bridge par Stripe et le partenariat subséquent avec Visa pour lancer des cartes de crédit adossées à des actifs, cela indique aux investisseurs que les modèles commerciaux arrivent à maturité », a déclaré Mme Hitt.

« L'intérêt des investisseurs pour le numérique demeurera fort au deuxième semestre de l'année et jusqu'en 2026, en raison de l'optimisme de l'administration américaine et de l'impact réglementaire plus léger sur les cryptoactifs. L'accent sera mis sur l'infrastructure, les rails de paiement et les plateformes de segmentation en jetons qui peuvent prendre de l'expansion de façon conforme et intégrée », a déclaré Mme Hitt.

Mme Hitt s'attend à ce que les technologies financières axées sur l'IA continuent également de stimuler des investissements importants dans un avenir prévisible, car de plus en plus de technologies financières adoptent et déploient des solutions d'IA agentique dans des domaines comme les finances personnelles, la gestion de placements, la détection de la fraude et les prêts.

« Les technologies financières axées sur l'IA continueront d'attirer des investissements considérables au cours de l'année à venir. Le potentiel de l'IA agentique dans le paysage canadien des technologies financières sera l'une des tendances les plus remarquables et les plus intéressantes que les investisseurs pourront surveiller au cours de l'année à venir, les cas d'utilisation de la finance autonome - l'épargne, le budget et l'investissement automatisés - devenant de plus en plus viables. »

