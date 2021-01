« Amazon est fière de continuer à investir au Québec et de donner à ses employés des emplois intéressants et sécuritaires, ainsi qu'un avenir meilleur », a déclaré Jean-François Héroux, directeur de site pour Amazon Canada. « Nos nouvelles installations nous aideront à répondre à la demande croissante d'excellents produits et de délais de livraison plus rapides émise par les clients, tout en offrant à nos merveilleux salariés des occasions de développement de carrière incroyables par le biais de programmes de formation en cours d'emploi et de perfectionnement des compétences, afin qu'ils concrétisent leurs objectifs professionnels. Cette expansion bénéficiera également aux milliers d'entreprises locales qui font équipe avec Amazon afin de faire parvenir leurs produits aux clients du monde entier, particulièrement en cette période critique pour elles. »

Deux nouveaux centres de tri, situés à Coteau-du-Lac et à Longueuil, permettent de générer plus de 1000 emplois

Amazon ouvrira son plus grand centre de tri de la province à Coteau-du-Lac en 2021. L'installation de plus de 48 000 mètres carrés permettra de créer au moins 500 emplois.

Le premier centre de tri d'Amazon au Québec a célébré son inauguration à Longueuil en 2020, juste à temps pour répondre aux besoins des clients lors de la période de pointe des Fêtes de fin d'année, permettant ainsi de créer 500 emplois. Cette installation de 18 500 mètres carrés est située au 5799, route de l'Aéroport.

Avant de parvenir aux clients, les colis préparés dans les centres d'exploitation d'Amazon sont acheminés par le réseau de transport d'Amazon, un processus appelé « étape intermédiaire », la livraison au client représentant l'« étape finale ». Les colis qui quittent les centres d'exploitation sont pris en charge par les réseaux de transport terrestre et aérien d'Amazon avant d'arriver dans l'un des centres de tri de l'entreprise, où on les répartit par code postal avant de les envoyer dans un poste de livraison.

Trois nouveaux postes de livraison prévus en 2021 et en 2022 emploieront des centaines de nouveaux employés

Les deux premiers postes de livraison du Québec ouvriront en 2021 : l'un se situera à Laval, au 5555, rue Ernest-Cormier, et l'autre à Lachine, au 1100 et 1200, rue Norman. Le troisième poste d'Amazon ouvrira ses portes en 2022 à Laval, au 2700, avenue Francis Hughes. Ces installations créeront des centaines d'emplois à temps plein et à temps partiel, qui viendront s'ajouter à tous les autres générés dans le cadre de l'ouverture des nouveaux centres de tri de l'entreprise.

Les postes de livraison représentent la dernière étape du processus d'expédition des commandes d'Amazon. Les colis y sont acheminés depuis les centres d'exploitation et de tri de l'entreprise, avant d'être chargés dans des véhicules pour être livrés aux clients.

Amazon a ouvert son premier centre d'opérations au Québec en juillet 2020, un centre d'exploitation situé à Lachine qui a permis de générer 300 emplois à temps plein.

Amazon est déterminée à investir dans la carrière à long terme de ses employés au Québec

Il y a peu, Amazon a été classée au 2e rang de la liste des meilleurs employeurs au monde de Forbes , qui est établie uniquement à partir de commentaires anonymes d'employés. Les salariés à temps plein d'Amazon bénéficient d'avantages concurrentiels, notamment un salaire horaire minimum de 16 $ dans la province, une couverture pour les soins médicaux, dentaires et oculaires, un REER collectif, un régime d'attribution d'actions et des primes de rendement, dès leur premier jour de travail.

Tous les employés à temps plein admissibles ont accès à Options de carrière , un programme novateur spécialement conçu par Amazon afin de contribuer à développer les compétences des personnes souhaitant s'orienter vers un secteur à forte demande. Depuis le lancement du programme, plus de 35 000 employés en Amérique du Nord ont obtenu un diplôme en conception de jeux et communication visuelle, en soins infirmiers, en programmation informatique et en radiologie, pour ne citer que quelques-uns des domaines ciblés.

Pour plus d'information sur les postes actuellement à pourvoir au Québec, visitez le www.amazondelivers.jobs . Pour en savoir davantage sur les débouchés créés par Amazon Canada partout au pays, consultez le rapport économique de l'entreprise :

https://chamber.ca/wp-content/uploads/2020/11/Amazon_FR_EconImpact_111620.pdf

Assurer la sécurité des employés

En vue de fournir à ses employés un lieu de travail sûr, Amazon place la santé et la sécurité de ceux-ci au premier rang de ses priorités. L'entreprise a donc investi plus de dix milliards de dollars afin de contribuer à assurer leur sécurité et de livrer des produits à ses clients tout au long de l'année 2020. Cette somme comprend des investissements de plus de 961 millions de dollars dans des mesures et de l'équipement de sécurité déployés au sein des bâtiments d'Amazon, notamment des masques, des prises de température, des écrans en Plexiglas, des produits désinfectants, des équipes de nettoyage supplémentaires et même un programme de test de dépistage sur place. Afin de protéger ses équipes, Amazon a également effectué plus de 150 modifications importantes des processus, qui comprennent la mise en place de nouvelles mesures de distanciation sociale et des procédures améliorées de nettoyage et de désinfection à chaque emplacement.

