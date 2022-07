PRINCE GEORGE, TERRES NON CÉDÉES DES LHEIDLI T'ENNEH, BC, le 6 juill. 2022 /CNW/ - Le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA) et le Health Arts Research Centre (HARC), tous deux situés à l'Université de Northern British Columbia (UNBC), reçoivent de nouveaux fonds pour aider les professionnels de la santé à lutter contre le racisme envers les Autochtones, et à favoriser la pratique anti-oppressive et l'humilité culturelle.

Le projet de soins de santé « Hearts-based Education and Anticolonial Learning (HEAL) », une initiative conjointe entre le CCNSIA et le HARC, repose sur la formation et l'éducation axées sur les étudiants et les professionnels de la santé afin d'améliorer les résultats en matière de santé pour les Autochtones. Le projet de deux ans fera la promotion de la sécurité culturelle et reconnaîtra les connaissances autochtones et les approches anticoloniales dans la prestation de services de santé, ce qui est essentiel pour atteindre l'objectif d'éliminer le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé.

Services aux Autochtones Canada est fier d'appuyer cet important projet grâce à une contribution de 1 million de dollars sur deux ans à compter de 2022.

Le gouvernement du Canada est déterminé à continuer de travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les partenaires autochtones et tous ceux qui travaillent dans le domaine des soins de santé afin d'accroître la sécurité et le respect des Autochtones dans les systèmes de santé du Canada.

« Je félicite le Centre de collaboration nationale et l'Université de Northern British Columbia pour leur important travail visant à rendre les soins de santé plus sécuritaires pour les Autochtones. Le projet HEAL formera les professionnels de la santé à reconnaître et à éliminer le racisme et la discrimination dans les systèmes de santé. Nous espérons que ce travail essentiel inspirera d'autres organisations partout au pays et favorisera des changements plus rapides qui se traduiront par des soins compatissants et compétents pour les Autochtones dans tous les systèmes de soins de santé du Canada. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous devons nous rappeler que l'atteinte d'une santé optimale a toujours impliqué les arts et les sciences. Nous devons nous rappeler que le changement transformationnel, y compris le changement anticolonial tant nécessaire dans les soins de santé, nécessite des changements dans les sentiments et les pensées. Nous sommes ravis de mettre les arts, les lettres et les sciences humaines au service de l'humilité culturelle et de la lutte contre l'oppression. »

Dre Sarah de Leeuw, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les inégalités en sciences humaines et en santé

Health Arts Research Centre et le Northern Medical Program (UNBC), Faculté de médicine de la University of Northern British Columbia

« Le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone est fier de collaborer à ce travail absolument essentiel avec et pour les Autochtones au Canada et ailleurs. Cette initiative adopte une approche fondée sur les forces et crée un milieu d'apprentissage sécuritaire pour tous. L'objectif est de réaliser la transformation et le changement dans le système de santé qui soutient la santé et le bien-être optimaux de chacun. »

Dre Margo Greenwood, chef de file universitaire

Centre de collaboration nationale de la santé autochtone

« La lutte contre le racisme envers les Autochtones dans nos systèmes coloniaux est essentielle pour faire progresser les conversations et les mesures entourant la vérité et la réconciliation. L'accès aux soins de santé dans un système exempt de préjugés est fondamental pour favoriser le bien-être des peuples et des communautés autochtones. Je suis ravi de suivre le travail de toutes les personnes concernées, et je remercie la Dre Greenwood et la Dre de Leeuw, ainsi que nos collègues du Centre de collaboration nationale de la santé autochtone et du Health Arts Research Centre, de leur engagement continu à l'égard de ce besoin critique. »

Dr Geoffrey Payne, recteur et vice-chancelier

Université de la Northern British Columbia

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir 126,7 millions de dollars sur trois ans pour prendre des mesures afin de favoriser des systèmes de santé exempts de racisme et de discrimination, et où les Autochtones sont respectés et en sécurité.

s'est engagé à fournir 126,7 millions de dollars sur trois ans pour prendre des mesures afin de favoriser des systèmes de santé exempts de racisme et de discrimination, et où les Autochtones sont respectés et en sécurité. Cela comprend 33,3 millions de dollars pour améliorer l'accès à des services culturellement sécurisants, en mettant l'accent sur les services destinés aux femmes autochtones, aux personnes 2ELGBTQQIA+, aux personnes ayant un handicap et à d'autres groupes marginalisés qui peuvent être victimes de discrimination croisée. Cela comprend l'élargissement du soutien aux initiatives de sages-femmes et de doulas autochtones et le renforcement du financement des organisations nationales de femmes autochtones, ainsi que des organisations régionales et locales.

