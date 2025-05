Les infrastructures d'eau : un frein à la construction d'au moins 36 000 logements

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - Selon un sondage récent fait par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) auprès de 139 municipalités, ce sont au moins 36 000 unités d'habitation qui n'ont pas pu être construites cette année en raison d'un manque de capacité des infrastructures d'eau, soit l'équivalent de la Ville de Drummondville. En effet, sur 139 municipalités répondantes, 43 d'entre elles ont déclaré devoir refuser des projets de construction de logements.

« Les 36 000 unités d'habitation représentent uniquement les données de 139 municipalités répondantes au Québec. Nous estimons que le chiffre réel est beaucoup plus élevé. Cette situation critique met en lumière l'urgence d'investir dans nos infrastructures pour répondre aux besoins croissants de la population » a déclaré Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

Le modèle de financement des infrastructures n'est plus adapté et doit être revu. Le lien entre la capacité de nos infrastructures et la construction de logements est clair : il faut investir dans nos infrastructures pour accélérer la construction de logements. Bien que l'enveloppe du PQI ait été bonifiée lors du dernier budget québécois, la part réservée aux infrastructures municipales reste modeste à 4,3 %, soit une baisse importante par rapport à 2021 alors que les municipalités gèrent 60% des infrastructures du Québec.

Faits saillants du sondage :

139 municipalités ont répondu au sondage de l'UMQ réalisé en 2025.

43 municipalités doivent actuellement refuser des projets de construction de logements en raison d'un manque de capacité des infrastructures d'eau.

Près de 36 000 unités d'habitation ne peuvent pas être construites en raison de ce manque de capacité, soit l'équivalent de la Ville de Drummondville .

. Parmi les municipalités qui n'ont pas actuellement à refuser des projets de construction de logements, 20 % anticipent qu'elles devront freiner la construction de logements au cours des cinq prochaines années en raison d'un manque de capacité anticipé des infrastructures d'eau.

20 municipalités doivent également refuser des projets commerciaux ou industriels pour les mêmes raisons.

« Le modèle actuel de financement des infrastructures n'est plus adapté aux défis auxquels nous faisons face au Québec. Il est impératif de revoir le financement des infrastructures. Les municipalités ne peuvent pas relever ce défi financier seules. Le milieu municipal québécois offre sa collaboration au gouvernement du Canada, au gouvernement du Québec et aux autres partenaires économiques pour trouver des solutions et s'assurer que nous ayons des infrastructures qui répondent aux besoins de la population et des entreprises », a conclu Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

