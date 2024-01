Les Industries Amisco Ltée (AMISCO), un leader dans la fabrication de la vente de meubles de cuisine et de salles à manger, annonce un partenariat financier avec un consortium d'investisseurs québécois dirigé par la Corporation Financière Champlain

MONTREAL, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Les Industries Amisco Ltée (AMISCO), un leader dans la fabrication et la vente de meubles de cuisine et de salle à manger, est fier de faire l'annonce d'un partenariat financier avec un consortium d'investisseurs québécois. Le groupe est dirigé par la Corporation Financière Champlain, et inclut la participation de Fondaction, des membres de la direction ainsi qu'un réinvestissement par Desjardins Capital, Investissement Québec et la famille Poitras.

Ce partenariat stratégique marque une étape importante dans l'histoire d'AMISCO, ouvrant la voie à une expansion et à une consolidation de sa présence sur le marché nord-américain. Les actionnaires, tous Québécois, ont à cœur d'aider Amisco à grandir et de garder son centre décisionnel au Québec.

Les membre de la famille Poitras, fondateurs et actionnaires depuis 70 ans, maintiennent une participation dans l'actionnariat. Réjean Poitras représentant de la troisième génération de la famille, continuera s a transition vers Luc Robitaille, actuel Président et chef des opérations et conservera par la suite un rôle de conseiller stratégique auprès de Luc et l'ensemble de l'équipe de direction.

« Je suis très enthousiaste quant à ce nouveau partenariat avec la Corporation Financière Champlain et les investisseurs institutionnels. De plus, l'évolution de l'équipe de direction sous le leadership de Luc saura certainement amener le développement d'Amisco à un autre niveau » a déclaré Réjean Poitras.

"Nous avons identifiés Amisco comme un chef de file dans son marché et nous sommes très fiers de s'associer avec la famille Poitras et l'équipe de direction en place et nos partenaires institutionnels afin de bâtir un leader incontestable dans le marché Nord-Américain dans la niche desservie par Amisco" a déclaré André La Forge, associé de la Corporation Financière Champlain.

À propos de Les Industries Amisco Ltée

Situé à L'Islet, Quebec, AMISCO est une entreprise québécoise qui exploite actuellement quatre usines de fabrication produisant des meubles de cuisine et de salle à manger qui sont vendus à travers l'Amérique du Nord via des détaillants traditionnels ainsi que des détaillants en ligne. La compagnie se spécialise dans un grand choix de meubles personnalisables par les consommateurs à des prix compétitifs grâce à l'intégration des usines de fabrication de la compagnie. AMISCO est en affaires depuis 70 ans et est un membre de la catégorie Or du programme Sociétés les mieux gérées au Canada.

À propos de la Corporation Financière Champlain

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal. Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés qui comprend actuellement différents investissements au Canada et aux États-Unis. Sa priorité est d'apporter une valeur ajoutée à ses partenaires, des PME désireuses de croître au pays comme à l'étranger, en leur fournissant des capitaux propres, du financement et une expertise de gestion opérationnelle.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise 3,50 milliards de dollars au 30 novembre 2023, investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de Desjardins Capital

Forte d'une expertise de près de 50 ans, Desjardins Capital a pour raison d'être de contribuer à la prospérité des personnes et des communautés en investissant dans la croissance des entreprises du Québec. Avec des actifs sous gestion de 3 milliards de dollars en date du 30 juin 2023, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 770 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions de la province. En plus de contribuer à l'essor socioéconomique à la productivité et à l'adoption de pratiques durables, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs l'accès à un large réseau d'affaires permettant de les accompagner et de les appuyer dans leurs projets.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

