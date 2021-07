Les idées prennent vie ici : RBC lance une nouvelle plateforme de marque à l'approche des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

La nouvelle plateforme de marque RBC se veut le reflet des initiatives uniques de la Banque, dont le Camp des recrues RBC , un programme qui repère et finance les prochains espoirs olympiques canadiens. Le Camp des recrues RBC prétend que pour alimenter le pipeline de talents olympiques d'un pays aussi vaste que le Canada, il faut plus qu'un programme de financement d'athlètes. Il faut aussi un système d'identification des talents qui soit gratuit, qui donne aux jeunes athlètes canadiens accès aux organismes nationaux de sport et qui leur présente des sports qu'ils n'ont peut-être jamais envisagés.

« La nouvelle plateforme de marque RBC met en application notre quête incessante d'idées qui nous incitent à nous écarter de la norme et à présenter des offres qui vont au-delà des services bancaires. Elle témoigne également de notre engagement à investir audacieusement et à établir des partenariats stratégiques, tout en favorisant une culture innovante, mentionne Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. L'extraordinaire liste d'Athlètes Olympiques RBC et d'athlètes sélectionnés par le Camp des recrues RBC que nous encouragerons fièrement pendant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 atteste la possibilité de concrétiser de telles aspirations. »

À moins de dix jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo 2020, RBC est extrêmement fière d'appuyer les athlètes d'Équipe Canada, y compris les 25 Athlètes Olympiques RBC et les 8 diplômés du Camp des recrues RBC qui participeront à ces Jeux historiques. Il s'agira de la première fois que des athlètes du Camp des recrues RBC participeront à une compétition olympique. Parmi les aspirants au podium à Tokyo qui ont obtenu un financement au titre du programme Futurs Athlètes Olympiques RBC à la suite de leur participation au Camp des recrues RBC se trouvent Kelsey Mitchell (cyclisme), Pierce LePage (athlétisme), Avalon Wasteneys (aviron) et Alanna Bray-Lougheed (canoë-kayak).

« Chaque pas en avant, qu'il soit grand ou petit, immédiat ou graduel, commence par une bonne idée, et le Camp des recrues RBC est l'exemple parfait d'une idée qui s'est concrétisée, souligne Mary DePaoli, vice-présidente directrice et chef du marketing. Qu'elles aboutissent à la création de NOMI, une plateforme d'intelligence artificielle qui offre à nos clients des renseignements personnalisés sur leurs habitudes de consommation, ou encore d'outils pour préparer les jeunes à occuper les emplois de demain par l'intermédiaire d'Objectif avenir RBC, ce sont les idées de nos employés qui permettent à la marque RBC de se distinguer. »

La plateforme Les idées prennent vie ici repose sur la croyance que les idées sont aujourd'hui plus importantes que jamais, alors que le monde se reconstruit et se réinvente. Dans ce contexte, RBC est particulièrement bien placée pour contribuer de manière ciblée à la réussite de ceux qu'elle sert. Après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le concept Les idées prennent vie ici constituera la plateforme stratégique derrière la plupart des activités de marketing de RBC.

La campagne de marketing de Tokyo 2020 de RBC comprendra des publicités uniques présentant le Camp des recrues RBC ainsi que des offres et produits de RBC, notamment NOMI, MonConseiller et RBC Proximité, diffusées dans les médias télévisés, sociaux et numériques pendant la durée des Jeux Olympiques. RBC s'est également associée à CBC pour une série télévisée et numérique spéciale, RBC Spotlight, qui sera diffusée à la télévision chaque soir en temps de grande écoute et sur les plateformes numériques et sociales tout au long de la journée. Le segment RBC Spotlight comprendra des histoires émouvantes d'athlètes du Camp des recrues RBC et d'Athlètes Olympiques RBC, une compilation des résultats et des faits saillants de la journée, ainsi que du contenu et des moments olympiques exclusifs que les téléspectateurs ne trouveront nulle part ailleurs.

Un autre élément clé de la campagne de marketing de Tokyo 2020 de RBC vise les amateurs canadiens qui ne peuvent assister aux JO en personne. RBC a créé, à l'intention des amateurs à la maison, un paysage sonore immersif semblable à ce qu'ils pourraient entendre près des piscines olympiques, des terrains de volleyball de plage, de l'arène de gymnastique et du parcours de canoë-kayak à Tokyo. Cette expérience sonore immersive sera offerte sur la liste de lecture Spotify de RBCxMusique et annoncée dans Instagram et Facebook.

Parmi les autres éléments de campagne, notons les suivants : une campagne vidéo de BuzzFeed Canada présentant des Athlètes Olympiques RBC ; une série Snapchat-Objectif avenir RBC mettant en vedette les Athlètes Olympiques RBC Phylicia George, Justin Kripps et Jennifer Abel ; des messages dans les médias sociaux sur le thème « Medal Moments » en partenariat avec le Comité olympique canadien ; des autocollants, des GIF et des filtres personnalisés d'Athlètes Olympiques RBC et d'Équipe Canada sur Instagram et Facebook ; une solide stratégie de mobilisation appuyée par du contenu @RBC et @CampdesrecruesRBC dans les médias sociaux.

RBC appuie fièrement le Comité olympique canadien depuis 1947 et est la plus ancienne entreprise commanditaire de l'Équipe olympique canadienne. Par des initiatives comme le Camp des recrues RBC et le programme Athlètes Olympiques RBC, RBC est fière de soutenir les athlètes à chaque étape de leur carrière. Pour en savoir plus, visitez rbc.com/collectivite-impact-social/commandite-olympique.html.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde.

Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivités-durabilite.

SOURCE RBC Groupe Financier

Renseignements: Emma McKay, RBC, [email protected], 437 488-2438

Liens connexes

http://www.rbc.com