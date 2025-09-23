La toute première équipe canadienne de la WNBA disputera deux matchs à Montréal au Centre Bell en 2026

TORONTO, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Geoff Molson et France Margaret Bélanger -- deux des personnalités les plus influentes du monde du sport au Québec et au Canada -- ont rejoint le groupe de propriétaires du Tempo de Toronto, a annoncé l'équipe aujourd'hui.

Molson, le propriétaire et président du Groupe CH, dirige depuis plus d'une décennie l'une des équipes les plus emblématiques de l'histoire du hockey. Un leader respecté dans les sphères du sport et des affaires, il a su mener l'organisation des Canadiens dans une phase de croissance significative, consolidant son héritage comme l'une des marques les plus prestigieuses du sport professionnel.

« Je suis profondément honoré et reconnaissant de me joindre à l'aventure de la WNBA à Toronto, aux côtés d'un groupe de propriétaires inspirants, qui compte notamment dans ses rangs des individus chevronnés du monde du sport et des affaires, tels que Serena Williams et Larry Tanenbaum, a déclaré le propriétaire et chef de la direction des Canadiens de Montréal et du Groupe CH, Geoff Molson. Ce projet me tient particulièrement à cœur, puisque j'ai toujours été convaincu que le sport féminin méritait un soutien accru et une plus grande visibilité. Je suis fébrile à l'idée de présenter des matchs de la WNBA aux amateurs de sports canadiens et nous sommes convaincus que Montréal, avec sa réputation établie de ville passionnée de sport, saura répondre présente. »

Bélanger, la présidente, sports et divertissement du Groupe CH, supervise les activités commerciales et de divertissement des Canadiens de Montréal, du Rocket de Laval, ainsi que les leaders en production d'événements en direct, evenko et l'Équipe Spectra. Largement considérée comme l'une des femmes les plus influentes du monde du sport canadien, elle a joué un rôle central dans le développement de l'image de marque des Canadiens afin d'étendre l'influence culturelle de l'équipe bien au-delà de la patinoire.

« C'est avec une immense fierté et beaucoup d'enthousiasme que j'annonce mon engagement, à titre personnel, au sein du groupe de propriétaires de la toute première équipe canadienne de la WNBA, le Tempo de Toronto », a déclaré France Margaret Bélanger, présidente, sports et divertissement du Groupe CH. « Le circuit de la WNBA incarne l'excellence dans le sport professionnel féminin. Cet engagement représente le privilège de contribuer à un projet historique qui dépasse le cadre du sport en plus d'être une occasion unique de promouvoir et de valoriser le sport féminin au pays. »

Bélanger et Molson se joignent au Tempo et leur groupe de propriétaires de renom, composée notamment de Larry Tanenbaum, Serena Williams, Sukhinder Singh Cassidy et Lilly Singh. Ce groupe illustre partage une riche expertise provenant des secteurs du sport, du divertissement et des affaires.

« Dès le premier jour, nous avons affirmé que le Tempo serait l'équipe du Canada », a déclaré Larry Tanenbaum, président de Kilmer Sports Ventures. « L'ajout à notre groupe de propriétaires de deux grandes figures du sport parmi les plus respectées au Québec est un fort témoignage de cette vision. Geoff et France apportent une expertise exceptionnelle à titre de leaders au sein d'organisations sportives de renommée mondiale. Je suis convaincu que leur leadership contribuera à rehausser notre performance sur le terrain, à renforcer nos liens avec les partisans partout au pays et à bâtir un héritage durable qui incarnera l'élite du sport canadien. »

Le Tempo a également confirmé aujourd'hui que l'équipe disputera deux matchs de saison régulière au Centre Bell de Montréal en 2026. Les dates de ces matchs, présentés par les partenaires fondateurs du Tempo, CIBC et Sephora, seront confirmées lors de la publication du calendrier de la saison 2026 de la WNBA. Les partisans peuvent s'inscrire ici pour être informés en premier de la mise en vente des billets.

Cette annonce survient après l'événement communautaire phare de l'équipe, Tempo Live, qui s'est tenu à Montréal plus tôt ce mois-ci. Cette célébration gratuite de deux jours du basketball, incluant des jeux interactifs, une clinique communautaire, des tables rondes, des prix et des remises de produits exclusifs, s'est déroulée les 13 et 14 septembre.

Plus d'informations sur le Tempo, y compris des détails sur la façon d'effectuer un dépôt pour obtenir des billets de saison et comment accéder à la boutique de produits dérivés du Tempo, sont disponibles sur tempo.wnba.com .

À propos du Tempo de Toronto

En mai 2024, la Women's National Basketball Association (WNBA) a annoncé son expansion au Canada en accordant à Toronto une équipe d'expansion -- la première de la ligue en dehors des États-Unis. La nouvelle équipe, détenue par Kilmer Sports Ventures, commencera à jouer lors de la saison 2026 en tant que 14e franchise de la WNBA. Sephora Canada et la Banque CIBC sont les deux premiers partenaires fondateurs annoncés de l'équipe. Larry Tanenbaum, président de Kilmer Sports Ventures, est une figure bien connue du sport professionnel. Fort de 30 ans d'expérience dans la construction d'équipes au niveau championnat, il est également président du Conseil des gouverneurs de la NBA et président émérite de Maple Leaf Sports & Entertainment, qui possède les Toronto Raptors de la NBA, les Toronto Maple Leafs de la LNH, le Toronto FC de la MLS et d'autres franchises de sport professionnel. Sous sa direction, les Raptors ont remporté leur premier championnat de la NBA en 2019.

À propos du Groupe CH

Groupe CH, l'entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec, offre des expériences uniques et mémorables à ses partisans et spectateurs. Le Groupe CH est propriétaire des Canadiens de Montréal (LNH) et du Rocket de Laval (LAH). Par l'intermédiaire d'evenko et de L'Équipe Spectra, sa division culturelle et de divertissement, il assure la promotion et la présentation de plus de 1 600 spectacles, festivals et événements chaque année. Le groupe possède le Centre Bell et le MTELUS à Montréal, et gère en exclusivité plusieurs salles de toutes tailles dans la région, telles que la Place Bell, le Théâtre Beanfield, Le Studio TD, le Théâtre Manuvie et Le Club. Le groupe produit sept festivals d'envergure, soit Montréal en Lumière, Les Francos de Montréal, le Festival International de Jazz de Montréal, Fuego Fuego, OSHEAGA, îLESONIQ et LASSO Montréal. Le sens de la communauté fait partie de l'ADN du Groupe CH. Grâce à la Fondation des Canadiens pour l'enfance et de la fondation evenko, l'organisation change la vie de milliers de jeunes au Québec.

