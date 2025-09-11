GUANGZHOU, Chine, 11 septembre 2025 /CNW/ - Un reportage de GDToday : Cette force chinoise a été honorée par le président des États-Unis et son représentant a été décoré par la Couronne britannique. Il s'agit de la brigade indépendante Hong Kong-Kowloon de la colonne Dongjiang (rivière Est).

Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, sous la direction du Parti communiste chinois, ils ont été principalement actifs au Guangdong et à Hong Kong, formant la seule force organisée qui a soutenu la résistance contre l'invasion japonaise tout au long de la guerre.

Au milieu des forces écrasantes et des barrages routiers de l'armée japonaise, ils ont secouru des dizaines de camarades alliés des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Inde, du Danemark et d'ailleurs.

En 1966, le film « La Grande Vadrouille », mettant notamment en vedette Danielle Thompson, qui raconte l'histoire du sauvetage de pilotes de l'aviation britannique par les Français pendant la Seconde Guerre mondiale, a connu un succès mondial. Cependant, les nombreuses opérations de sauvetage menées au Guangdong et à Hong Kong, qui étaient tout aussi héroïques, demeurent relativement méconnues.

Récemment, des journalistes ont accompagné le descendant d'un soldat allié secouru pour se remémorer la « voie d'évasion » de son père à Hong Kong, et ensemble, ils ont découvert l'histoire de cette brigade et de la « Grande Vadrouille » qui s'est déroulée au Guangdong et à Hong Kong.

Une partie des documents d'archives provient des archives provinciales du Guangdong et du People's History Museum à Manchester, au Royaume-Uni.

Nous tenons à remercier tout particulièrement les soldats de la colonne du Dongjiang, dont Deng Liping, Wang Yuzhen, Jiang Shan, Huang Wenzhuang, Liao Guoqiu, Lin Ming et Zhang Fang, ainsi que le Hong Kong Chronicles Institute et le Shenzhen Dapeng New Area Museum.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2768685/WeChat_20250909152937.mp4

SOURCE GDToday

