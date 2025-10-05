GUANGZHOU, Chine, le 5 oct. 2025 /CNW/ - Un rapport de GDToday.

Alors qu'en 2025, le monde commémore le 80e anniversaire de la victoire dans la guerre de résistance contre l'agression japonaise, l'accent est remis sur le lien tissé entre les militaires chinois et américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, alors qu'il ne reste plus qu'une poignée d'anciens combattants centenaires - l'un de Chine et l'autre des États-Unis - leurs récentes réflexions ravivent le souvenir d'un partenariat extraordinaire : les Flying Tigers.

Dans les heures les plus sombres de la guerre de résistance de la Chine, lorsque des villes comme Chengdu, Chongqing et Kunming ont enduré des campagnes de bombardement incessantes, cette alliance internationale a émergé pour changer le cours de l'histoire. En 1941, alors que la Chine faisait face à son moment le plus vulnérable, un groupe d'aviateurs américains et de compatriotes chinois unissent leurs forces pour écrire l'histoire.

Ce partenariat courageux a commencé lorsque les représentants chinois ont fait appel au président Roosevelt pour obtenir son soutien, ce qui a abouti au Lend-Lease Act qui a permis à la Chine d'acquérir 100 avions P-40 Warhawk. Sous la direction du général à la retraite Claire Chennault, environ 100 pilotes et 200 membres du personnel de soutien ont été recrutés, dont de nombreux Américains d'origine chinoise impatients de défendre leur patrie ancestrale.

Comme le raconte Nell Calloway, petite-fille du général Chennault, les Flying Tigers - officiellement connus sous le nom d'American Volunteer Group (AVG) et incorporés plus tard dans la 14th Air Force - ont effectué de multiples missions critiques : défendre la région de Kunming, mener des opérations de première ligne et frapper les forces japonaises le long de la route de la Birmanie.

Lorsque les troupes japonaises ont coupé la route de la Birmanie en 1942, les Flying Tigers ont été les pionniers du périlleux passage de « La Bosse » traversant l'Himalaya. En raison de conditions météorologiques difficiles et sans équipement approprié, ces braves équipages ont transporté 736 374 tonnes de fournitures vitales vers la Chine à un coût énorme, perdant 468 avions et plus de 1 340 membres d'équipage, 81 avions n'ayant jamais été récupérés.

La contribution chinoise américaine s'est avérée indispensable à cet effort. À la fin de la guerre, plus de 1 600 Américains d'origine chinoise avaient servi de pilotes, de mécaniciens et d'interprètes, créant des ponts culturels et opérationnels cruciaux entre les forces alliées.

Au-delà des statistiques militaires, l'histoire des Flying Tigers révèle une humanité profonde. Des vétérans comme Wing Yoke Lai se sont souvenus des civils chinois qui ont tout risqué pour sauver des aviateurs dont l'avion a été abattu, faisant preuve d'un courage extraordinaire au milieu de souffrances généralisées.

Le président Franklin D. Roosevelt a reconnu la Chine comme la première nation à s'opposer à l'agression fasciste. La coopération entre les militaires chinois et américains a non seulement contribué à renverser la tendance dans le théâtre du Pacifique, mais a également jeté les bases d'un respect mutuel et d'un but commun.

Cet esprit de collaboration trouve une expression parfaite dans l'espoir du général Chennault de 1949 : « C'est mon plus tendre espoir que le signe du Flying Tiger restera en hauteur aussi longtemps qu'il sera nécessaire sur les deux rives du Pacifique, pour montrer deux grands peuples travaillant vers un objectif commun en guerre et en paix ».&

Aujourd'hui, alors que le nombre d'anciens combattants survivants diminue, leur héritage est un puissant témoignage de ce que la coopération interculturelle peut accomplir. Il reste un espoir qui continue d'inspirer, appelant les deux nations à honorer leur histoire commune et à travailler vers un avenir commun.

