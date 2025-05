GUANGZHOU, Chine, 22 mai 2025 /CNW/ - Un reportage de GDToday :

La Hongrie est rapidement devenue une destination privilégiée des fabricants chinois de véhicules électriques, et BYD, une entreprise située à Shenzhen, a récemment annoncé sa décision d'établir son siège social européen et un nouveau centre de recherche et de développement à Budapest.

Qu’est-ce qui explique l’amour des Hongrois pour les véhicules électriques chinois?

D'autres géants chinois des secteurs des véhicules électriques et des batteries, dont NIO et CATL, ont inauguré de nouvelles installations ou élargi leurs activités en Hongrie.

« Les investissements chinois sont devenus un « moteur indispensable » de la croissance économique de la Hongrie », a déclaré jeudi le premier ministre hongrois Viktor Orban.

Pourquoi ce pays d'Europe centrale et orientale accueille-t-il les investissements chinois de façon proactive? Et pourquoi les géants chinois du secteur des VE considèrent-ils tous la Hongrie comme un élément important de leur stratégie mondiale? Dans cet épisode de China Xplained, nous nous rendrons à Budapest pour trouver les réponses.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2693044/video.mp4

SOURCE GDToday

PERSONNE-RESSOURCE : Yi Liu, [email protected]