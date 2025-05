GUANGZHOU, Chine, 22 mai 2025 /CNW/ - Un reportage de GDToday :

Les marques chinoises sont omniprésentes en Égypte.

Comment l’Égypte est devenue une zone névralgique pour les investissements chinois

Des entreprises comme GAC, Midea, OPPO, Huawei, Transsion et BYD ont investi massivement dans le pays.

La Chine est maintenant l'un des investisseurs les plus actifs et dont la croissance est la plus rapide au pays.

Pourquoi les entreprises chinoises investissent-elles autant dans ce pays africain? Et quels sont les avantages pour la population locale? Vous trouverez les réponses dans cet épisode de China Xplained.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=5Vm54diIGM8

SOURCE GDToday

PERSONNE-RESSOURCE : Yi Liu, [email protected]