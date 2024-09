Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/fr/salle-de-presse

L'étude mondiale de CGI révèle également que l'IA se hisse en tête des priorités pour accélérer les résultats alors que les leaders en numérique bénéficient d'avantages toujours plus grands

MONTRÉAL, le 24 sept. 2024 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a publié son étude exclusive annuelle mondiale, qui analyse les conclusions de plus de 1 800 entrevues en personne avec des leaders des fonctions d'affaires et technologiques, dont 80 % sont issus de la haute direction. Réalisée au sein de 21 secteurs économiques, l'étude de cette année révèle trois conclusions clés.

Rééquilibrer l'accent mis sur les économies de coûts vers la croissance des revenus - Tandis que les clients mettent de nouveau l'accent sur la croissance des revenus, ils citent la nécessité de stimuler l'innovation, d'offrir de nouveaux produits et services ainsi que d'améliorer l'expérience client et citoyen, tout en misant sur la modernisation, l'optimisation et le contrôle des coûts.





Tandis que les clients mettent de nouveau l'accent sur la croissance des revenus, ils citent la nécessité de stimuler l'innovation, d'offrir de nouveaux produits et services ainsi que d'améliorer l'expérience client et citoyen, tout en misant sur la modernisation, l'optimisation et le contrôle des coûts. Alignement accru entre les fonctions d'affaires et les TI - L'alignement entre les fonctions d'affaires et les opérations TI pour exécuter une stratégie commune n'a jamais atteint un niveau aussi élevé. CGI croit que les principaux leviers de cet alignement sont une combinaison de l'accent accordé à l'efficacité opérationnelle et à l'utilisation des technologies numériques, y compris l'intelligence artificielle (IA), pour améliorer les résultats d'affaires.





L'alignement entre les fonctions d'affaires et les opérations TI pour exécuter une stratégie commune n'a jamais atteint un niveau aussi élevé. CGI croit que les principaux leviers de cet alignement sont une combinaison de l'accent accordé à l'efficacité opérationnelle et à l'utilisation des technologies numériques, y compris l'intelligence artificielle (IA), pour améliorer les résultats d'affaires. Avantages amplifiés pour les leaders en numérique - Les leaders en numérique (ceux qui produisent les résultats escomptés de leurs stratégies numériques) creusent l'écart quant à l'atteinte des résultats attendus comparativement à ceux qui en sont à l'élaboration et au lancement de leurs stratégies. Par exemple, les leaders en numérique réussissent mieux à élaborer leurs stratégies de données, à moderniser les systèmes existants, à stimuler l'agilité du modèle d'affaires, à utiliser les services en mode délégué et à mettre en œuvre des technologies avancées, y compris l'IA.

« Cette résurgence de la croissance en tant que priorité, combinée à un accent continu accordé aux économies de coûts grâce à l'efficience, s'aligne parfaitement à la gamme complète de services et de solutions de CGI ainsi qu'à notre volonté d'offrir des résultats d'affaires tangibles, a précisé Jean-Michel Baticle, président et chef des opérations de CGI. Nous croyons que le double objectif de croissance et de performance permettra de stimuler de nouvelles occasions d'affaires pour aider les clients à faire évoluer leurs modèles d'affaires, à faire preuve d'innovation et à accélérer l'atteinte d'un objectif commun des volets métiers et TI pour réaliser une transformation numérique basée sur le rendement du capital investi (RCI). »

Puisque les hauts dirigeants poursuivent ce double objectif, ils se tournent de plus en plus vers l'IA. Dans l'ensemble des secteurs d'activité, l'étude de CGI révèle que 26 % mettent en œuvre l'IA traditionnelle - une hausse de 10 points de pourcentage par rapport à l'an dernier - et que 79 % explorent ou réalisent des validations de concept de l'IA générative. L'IA est également la grande priorité d'investissement en innovation des clients pour les trois prochaines années. De plus, les hauts dirigeants mettent davantage l'accent sur les données en raison de l'IA.

« L'IA entraîne un changement de paradigme que nous n'avions pas vu depuis l'adoption de l'Internet, a souligné Diane Gutiw, Ph. D., vice-présidente, responsable mondiale de la recherche en intelligence artificielle chez CGI. Comme l'étude mondiale de CGI le démontre, les hauts dirigeants sectoriels mettent à profit l'IA pour faire évoluer leurs modèles d'affaires dans leur ensemble, guider les décisions cruciales, accroître l'efficacité ainsi qu'accélérer à la fois les économies et la croissance. »

Pour obtenir davantage de perspectives VOC, mondiales et sectorielles, visitez CGI.com.

À propos de La voix de nos clients CGI

Chaque année, des leaders de CGI partout dans le monde réalisent des entretiens consultatifs avec de hauts dirigeants des fonctions d'affaires et informatiques (TI) pour discuter de divers sujets stratégiques qui touchent leurs entreprises. Les perspectives sectorielles qui en découlent - y compris les attributs des leaders en numérique - se traduisent par des mesures qui aident nos clients à mieux servir les consommateurs et citoyens. Cette année, CGI a interrogé plus de 1 800 leaders, dont une majorité est issue de la haute direction, dans l'ensemble des secteurs économiques et marchés géographiques où elle exerce ses activités. Ces discussions consultatives couvrent des sujets tels que la transformation numérique, l'agilité organisationnelle, l'innovation, la cybersécurité, la conformité réglementaire, le développement durable, la gestion du changement et plus encore. Au cours des cinq dernières années, un million de points de données ont été recueillis grâce à cette recherche pour cerner les tendances et établir des comparaisons. Apprenez-en davantage : cgi.com/voix-de-nos-clients.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements: Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias, Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Relations avec les médias, [email protected], +1 438 468-9118