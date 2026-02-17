Les groupes femmes employabilité en péril : le CIAFT lance une pétition nationale

MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) lance une pétition nationale afin de réclamer un financement à la mission pour les groupes femmes employabilité. En l'absence de ce soutien structurel, le seul secteur qui travaille au quotidien à l'autonomie économique

Un réseau en voie d'extinction

De 40 à 15 aujourd'hui, les groupes femmes employabilité continuent de disparaître. Un autre, le Jalon, a dû fermer ses portes en juin dernier. Désormais, ils ne sont plus que 15, et ceux qui tiennent encore debout sont à bout de souffle.

L'employabilité, c'est bien plus que de refaire un CV

Chaque année, ces groupes accompagnent des milliers de femmes, dans un contexte où les inégalités de genre continuent de marquer l'ensemble des parcours professionnels. Leur expertise couvre aussi les discriminations qui s'y ajoutent -- pauvreté, violences, discrimination, responsabilités de conciliation -- et qui accentuent l'éloignement de certaines femmes du marché du travail.

« Avant même de parler d'emploi, plusieurs femmes que nous accompagnons doivent se reconstruire. Retrouver leur confiance, reconnaître leurs compétences, reprendre du pouvoir sur leur parcours. D'autres doivent apprivoiser un marché du travail qui a changé pendant leurs années consacrées à la famille ou après des périodes marquées par la précarité ou la violence. Ce travail invisible peut durer quelques semaines, plusieurs mois, parfois plus d'un an. C'est une étape essentielle, mais trop souvent méconnue », explique Nathalie Cloutier, porte-parole du Comité Femmes Employabilité du CIAFT.

L'autonomie économique des femmes est reconnue comme un pilier de l'égalité réelle par l'État québécois. Pourtant, ces groupes demeurent exclus du financement à la mission, malgré l'augmentation globale des budgets en emploi et en action communautaire. Ce décalage entre les engagements publics et les choix budgétaires fragilise un maillon essentiel du filet social et compromet durablement la lutte contre la pauvreté des femmes.

Lien vers la pétition : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-12003/index.html

À propos du CIAFT : Le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) œuvre pour l'amélioration des conditions de travail et l'accès équitable des femmes au marché du travail, tout en défendant leurs droits et en favorisant une société inclusive et égalitaire.

