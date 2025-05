Avis aux médias - Lancement du document Valorisation des métiers majoritairement féminins

MONTRÉAL, le 13 mai 2025 /CNW/ -

Qui : Le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT)

Quoi : Lancement du document Valorisation des métiers majoritairement féminins

Quand : mercredi 14 mai 2025, de 15 h à 18 h

Où : Centre Mont-Royal, 2200 rue Mansfield, Montréal (Métro McGill)

Pourquoi : Pour dévoiler des recommandations concrètes visant à revaloriser les métiers essentiels majoritairement occupés par des femmes (préposées aux bénéficiaires, caissières, éducatrices, etc.) et améliorer leurs conditions de travail.

À propos du CIAFT

Le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) est un organisme féministe qui œuvre depuis plus de 40 ans pour l'autonomie économique des femmes. Son approche rigoureuse et engagée vise à créer un monde du travail plus juste, inclusif et équitable.

Personnalités présentes :

Françoise David (invitée d'honneur)

Ruba Ghazal et Alexandre Leduc (Québec solidaire)

et (Québec solidaire) Madwa-Nika Cadet (Parti libéral du Québec)

SOURCE Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail

Demande d'entrevue ou accréditation média : Stéphane Lacroix -- [email protected] -- 514 609-5101; Béatrice Monfette -- [email protected]