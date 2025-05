Appel à l'action pour la valorisation des métiers majoritairement féminins

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - Le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) invite les médias au lancement d'un document phare portant sur la valorisation des métiers majoritairement féminins. Un événement qui rassemblera plusieurs voix influentes, dont l'invitée d'honneur Françoise David aura lieu le 14 mai prochain à Montréal. L'objectif étant de reconnaître à leur juste valeur ces métiers essentiels occupés en majorité par des femmes.

Préposées aux bénéficiaires, caissières, éducatrices, intervenantes -- ces femmes, dont le travail est fondamental pour notre société, se heurtent encore à des conditions de travail précaires, à un manque de reconnaissance et à des risques professionnels sous-estimés. Le CIAFT propose des recommandations concrètes pour inverser la tendance.

Un diagnostic rigoureux, des pistes d'actions claires

« Depuis trois ans, nous avons écouté, analysé et documenté les réalités vécues par les travailleurs et travailleuses de ces métiers. Ce que nous dévoilons le 14 mai, ce sont des pistes d'action claires, ancrées dans la réalité de terrain et portées par une volonté collective de changement », affirme Béatrice Monfette, responsable du projet au CIAFT.

Le document s'appuie sur un diagnostic rigoureux qui met en lumière les obstacles systémiques rencontrés dans plusieurs secteurs d'activité. L'événement organisé le 14 mai marquera l'aboutissement d'une vaste démarche de concertation menée auprès de partenaires engagés.

Les recommandations s'articulent autour de quatre axes : l'amélioration des conditions de travail, une meilleure protection en santé et sécurité, la lutte contre les violences au travail et la reconnaissance des réalités de la conciliation famille-travail-études et de la proche aidance.

Parmi les personnes présentes, notons la participation des député-es Ruba Ghazal et Alexandre Leduc (Québec solidaire), ainsi que de Madwa-Nika Cadet (Parti libéral du Québec), venu témoigner de leur appui à la démarche.

Détails de l'événement

Quoi : Lancement du document Valorisation des métiers majoritairement féminins

Quand : Mercredi 14 mai 2025, de 15 h à 18 h

Où : Centre Mont-Royal, 2200 rue Mansfield, Montréal (Métro McGill)

À propos du CIAFT

Le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) est un organisme féministe qui œuvre depuis plus de 40 ans pour l'autonomie économique des femmes. Son approche rigoureuse et engagée vise à créer un monde du travail plus juste, inclusif et équitable.

