Création d'un nouveau réseau national pour l'employabilité des femmes au Québec

MONTRÉAL, le 20 mai 2025 /CNW/ - Les 14 et 15 mai 2025, un nouveau réseau féministe, nommé Réseau femmes et employabilité, a été officiellement lancé à l'issue d'une rencontre réunissant plusieurs organisations engagées pour l'accès des femmes au marché du travail.

Ce réseau regroupe les organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine (OSDMOF) afin de les soutenir dans leur mission auprès des femmes, valoriser leur expertise et les représenter dans une perspective féministe.

Doté d'un conseil d'administration provisoire composé de trois représentantes issues de diverses régions, le Réseau amorce ses travaux avec une double mission : structurer ses instances officielles et intensifier les démarches politiques nécessaires à la reconnaissance de l'expertise développée depuis plus de 30 ans sur le terrain.

« Notre réseau naît d'un besoin criant de se rassembler et de se faire entendre. C'est une réponse claire à l'urgence de valoriser les services spécialisés qui accompagnent des milliers de femmes chaque année vers une autonomie économique durable », explique Marie-Laure Labadie, l'une des représentantes du réseau et directrice générale d'Étape emploi de Québec.

Une campagne de mobilisation sera lancée très bientôt afin de faire connaître la démarche, en vue d'un événement public d'envergure prévu à l'automne.

Le réseau souhaite s'imposer comme une figure de proue dans les débats publics et politiques entourant l'égalité en emploi, la reconnaissance des métiers majoritairement féminins et la lutte contre la précarité économique des femmes.

À propos du Réseau femmes et employabilité

Le Réseau femmes et employabilité rassemble des organisations de toutes les régions du Québec qui accompagnent les femmes dans leur parcours vers l'autonomie économique. Ce réseau féministe et inclusif a pour mission de défendre le droit à l'employabilité des femmes, de valoriser l'expertise de terrain des OSDMOF et de renforcer leur représentation politique. Il agit comme levier collectif pour assurer la pérennité des organismes, mutualiser les ressources, favoriser la concertation interrégionale et porter une voix forte en faveur de l'égalité en emploi et de la reconnaissance des métiers à prédominance féminine.

SOURCE Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail

Pour information ou entrevue : Valérie Gilker Létourneau, [email protected], 438-867-1706