Les Grands Prix de la CNESST - L'occasion de faire briller les initiatives en matière de travail approche

QUÉBEC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Des projets innovateurs voient le jour autour de vous pour faire avancer les normes du travail, l'équité salariale ou la santé et la sécurité du travail? Des personnes se distinguent par leur leadership, leur proactivité ou leur caractère rassembleur?

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) annonce qu'il est temps de les mettre en lumière dans le cadre du concours des Grands Prix de la CNESST. Les milieux de travail sont invités à faire connaître leurs initiatives et les personnes qui y ont contribué en participant à ce concours d'envergure.

Les Grands Prix de la CNESST sont décernés à des personnes et à des organisations d'ici qui ont à cœur l'amélioration de leur milieu de travail et qui, par leur vision et leur engagement, inspirent les autres à innover à leur tour.

Un concours, trois catégories ouvertes

Les inscriptions pour le concours sont ouvertes du 23 mars au 29 mai 2026. Les travailleuses et travailleurs ainsi que les employeurs provenant d'organisations privées, publiques ou scolaires sont invités à déposer une candidature dans l'une des trois catégories ouvertes du concours, soit Leader, Proaction et Éducation.

Les candidatures peuvent porter sur les normes du travail, l'équité salariale ou la santé et la sécurité du travail. Les lauréates et lauréats seront révélés lors d'une cérémonie nationale en 2027.

Pourquoi participer aux Grands Prix de la CNESST?

Participer au concours a des effets positifs. D'une part, l'initiative met en valeur des améliorations apportées au milieu de travail. D'autre part, recevoir un prix permet à l'entreprise de rayonner à la grandeur du Québec, en plus d'alimenter la fierté de toute une équipe. De plus, une reconnaissance de la CNESST est un atout indéniable pour le recrutement et la rétention du personnel.

Pour plus d'informations sur les catégories et la procédure de candidature, veuillez visiter le site grandsprixcnesst.com.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

Sources : CNESST

Direction générale des communications

Tél. : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail