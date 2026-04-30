Décès d'un travailleur de l'entreprise - Maçonnerie Chaloux et Grégoire inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SHERBROOKE, QC, le 30 avril 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Maçonnerie Chaloux et Grégoire inc., le 1er novembre 2025, sur un chantier de construction situé à Coaticook. L'enquête a permis de déterminer que le travailleur a été électrocuté alors que la gestion de la santé et de la sécurité concernant les travaux à proximité d'une ligne électrique sous tension de 14,4 kV était déficiente.

La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité, notamment si une convention écrite sur les mesures de sécurité à mettre en place avait été établie avec l'entreprise d'exploitation d'énergie électrique. La ligne électrique aurait alors pu être protégée ou mise hors tension pendant les travaux, ou une autre méthode de travail sécuritaire aurait pu être utilisée.

Travailleur électrocuté

Le jour de l'accident, le travailleur et son collègue devaient effectuer des travaux de réfection d'une cheminée située sur le toit d'une résidence unifamiliale à proximité d'une ligne électrique moyenne tension de 14,4 kV. Pour ce faire, ils ont positionné une nacelle élévatrice remorquable devant la résidence. Le travailleur a pris place sur la plateforme de travail de la nacelle et a manœuvré celle-ci afin de tenter d'atteindre la cheminée, tandis que son collègue est demeuré au sol. Lors de ces manœuvres, un lien électrique a été créé entre la plateforme de travail et la ligne électrique de 14,4 kV qui longeait la façade de la résidence. Le travailleur a été électrocuté.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Un lien électrique a été créé entre la ligne sous tension de 14,4 kV et le travailleur situé sur la plateforme de travail de la nacelle élévatrice remorquable, ce qui a provoqué l'électrocution de ce dernier.

La gestion de la santé et de la sécurité concernant les travaux à proximité d'une ligne électrique sous tension de 14,4 kV était déficiente.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de travaux à proximité d'une ligne électrique aérienne, l'employeur doit mettre en place l'une des mesures de prévention suivantes, soit :

s'assurer que les personnes, les pièces, les équipements et les éléments de machinerie se trouvent en tout temps à plus de 3 m de la ligne électrique (d'autres distances peuvent s'appliquer selon la tension de la ligne);

s'assurer que la ligne électrique est mise hors tension;

prévoir une convention écrite avec l'entreprise d'exploitation d'énergie électrique sur les mesures de sécurité à prendre et rendre cette convention accessible.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête, notamment aux associations d'employeurs et de travailleurs, à ses partenaires susceptibles d'être concernés par l'enquête ainsi qu'au ministère de l'Éducation qui les diffusera dans les établissements scolaires visés.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Dessins techniques | Source : CNESST

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Source : Allison Ouellet, responsable des communications

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SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail