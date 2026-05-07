Les Grands Prix de la CNESST - Cérémonie nationale - Dix étoiles récompensées

QUÉBEC, le 7 mai 2026 /CNW/ - La 20e Cérémonie nationale des Grands Prix de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a eu lieu hier dans une ambiance où la reconnaissance était à l'honneur. Tenu au Centre des congrès de Québec, cet événement s'inscrit dans le cadre du Grand Rendez-vous de la CNESST, un rassemblement phare mettant en lumière les initiatives marquantes en normes du travail, en équité salariale et en santé et sécurité du travail.

Parmi la quarantaine de finalistes, dix lauréates et lauréats ont été récompensés dans l'une des catégories suivantes : Proaction, Éducation, Leader et Innovation, auxquelles s'ajoute une nouvelle distinction, Promotion de la santé. Le concours reconnaît les efforts des travailleuses, des travailleurs et des employeurs ayant à cœur de rendre leur environnement professionnel toujours plus juste, équitable, sain et sécuritaire.

Ces personnes inspirantes et ces organisations novatrices, lauréates en 2026, ont brillé par leurs actions concrètes visant à faire connaître les droits et obligations en matière de travail, à sensibiliser les milieux de travail à l'importance de l'équité salariale et à prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Elles sont des modèles par leur engagement et leurs initiatives exemplaires.

Lauréates et lauréats récompensés lors de la 20e Cérémonie nationale

Catégorie Innovation

Petites et moyennes entreprises :

Scott Bader ATC inc., Drummondville

Grandes entreprises :

CRT Construction inc., Lévis

Organismes publics :

Ville de Pointe-Claire, Pointe-Claire

Catégorie Proaction

Hydro-Québec, Montréal

Catégorie Leader

Lauréat travailleur : Alain Lemay, CAE Électronique ltée, Montréal

Lauréat représentant d'employeur : Marc Levesque, Les Industries Amisco ltée, L'Islet

Catégorie Éducation

École Jean-Leman, Candiac

Catégorie Promotion de la santé

Petites et moyennes entreprises :

Synertek industries inc., Lévis

Grandes entreprises :

L'Oréal Canada inc., Montréal

Organismes publics :

Société de transport de Sherbrooke, Sherbrooke

Pour découvrir leurs portraits et leurs projets, visitez la page Web des lauréats et finalistes nationaux 2026. Il est également possible de visionner les photos des lauréats ici.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

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Source : CNESST

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SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail