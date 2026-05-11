Campagne de sensibilisation à l'attention du secteur de la construction - Éliminer les risques est à la portée de tous et de toutes!

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Michel est contremaître sur des chantiers de construction depuis plusieurs années. Sa réputation est excellente dans le milieu, car il se produit moins d'accidents sur ses chantiers que sur les autres de même envergure. De plus, il est capable de les livrer à temps tout en respectant les budgets. Qu'est-ce qui explique son succès?

Au fond, il n'y a pas de formule magique. Il fait de la santé et de la sécurité une priorité et adopte une démarche de prévention qui consiste à identifier et à analyser les risques dans son milieu de travail, à les corriger et à les contrôler.

Michel excelle particulièrement dans la correction des risques parce qu'il prend les mesures nécessaires pour les éliminer ou, si ce n'est pas possible, les maîtriser. Pour mettre en place ces mesures, il privilégie la hiérarchie des mesures de prévention, une méthode en plusieurs niveaux qui a fait ses preuves en matière de santé et de sécurité. La hiérarchie va de la mesure la plus efficace, c'est-à-dire l'élimination du danger à la source, vers la moins efficace, soit la protection individuelle. Pour obtenir du succès, Michel choisit donc d'éliminer les dangers et, lorsque cela n'est pas possible, il opte pour les mesures de prévention qui s'en rapprochent le plus possible.

Concrètement, Michel sait que les chutes de hauteur font partie des principales causes d'accidents dans son domaine. C'est un décès sur huit qui y sont reliés. Michel favorise donc l'exécution de ses travaux à partir du sol. Si cela n'est pas réalisable, il fait installer des garde-corps à 300 mm ou moins de la bordure du vide de tout endroit où un travailleur risque de chuter.

De plus, dans les situations où le garde-corps doit être retiré ou lorsque son installation n'est pas possible, il met des plateformes élévatrices à la disposition des travailleuses et travailleurs notamment lorsqu'ils doivent installer une membrane imperméable sur les murs extérieurs des deuxième et troisième étages de la bâtisse en construction. Quand ces mesures ne peuvent être déployées, Michel se tourne vers un système de limitation des déplacements conforme à la réglementation ou un filet de sécurité ou, en dernier recours, un système d'arrêt de chute.

Chaque jour, Michel revoit sa planification selon l'avancement des travaux et ajuste ses mesures pour éliminer les risques de chutes, mais aussi tous les autres risques présents sur les chantiers, comme les électrisations, les brûlures ou l'exposition à des produits toxiques. Il respecte la hiérarchisation des mesures de prévention en mettant d'abord l'accent sur l'élimination des risques à la source, tout en se préoccupant des étapes subséquentes, ce qui explique en grande partie le fait qu'il se produit moins d'accidents sur ses chantiers. Et quand il ne sait pas comment sécuriser son chantier ou qu'il hésite, Michel prend le temps de s'informer sur les bonnes méthodes de travail en consultant des guides, des fiches de fabricants ou des sites Web d'associations paritaires ou celui de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Campagne de sensibilisation

Afin de sensibiliser et d'informer les maîtres d'œuvre, les employeurs, les travailleuses et les travailleurs sur l'importance de l'application de la hiérarchie des mesures de prévention spécifiques aux chantiers de construction, la CNESST lance aujourd'hui une campagne publicitaire sur le sujet.

Des messages seront diffusés à la radio traditionnelle et numérique et des articles de contenu seront publiés dans le Journal de Montréal et le magazine Champions de la construction. Quant à La Presse +, elle présentera un outil interactif qui démontre visuellement la hiérarchie des mesures de prévention pour des travaux en hauteur. Des bannières Web et des publications sur les médias sociaux seront également diffusées.

La campagne aura lieu du 11 au 31 mai ainsi que du 19 octobre au 1er novembre 2026. Pour en savoir plus sur la campagne et pour entendre les messages radio, visitez notre page consacrée à ce sujet.

Citations

« Le secteur de la construction est névralgique. Il est toutefois très complexe et est soumis à des pressions énormes, notamment pour finir les chantiers dans les temps tout en respectant les budgets. Malgré cela, la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail est primordiale pour assurer un environnement sain et sécuritaire pour tous. Il est de la responsabilité du maître d'œuvre de bien planifier les travaux lorsqu'il met en place son programme ou son plan d'action afin de tenir compte de la hiérarchie des mesures de prévention. Quant aux travailleuses et travailleurs, ils doivent s'assurer d'appliquer les mesures mises en place par leur employeur pour protéger leur santé et leur intégrité et celle de leurs collègues. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes

« La CNESST accompagne le milieu de la construction dans la prise en charge et met la hiérarchie des mesures de prévention au sommet de ses priorités. Il faut bien comprendre que cette hiérarchie est en constante évolution. Dès qu'un changement survient sur un chantier, de nouveaux risques peuvent apparaître. Dès lors, une nouvelle analyse des risques et une sélection des mesures de prévention s'imposent. Il faut fait preuve de vigilance. Il est de la responsabilité de toutes et de tous de s'impliquer dans le processus. »

- Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST

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La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

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Source : CNESST

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SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail