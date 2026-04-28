Jour de deuil - Prévenir, c'est se souvenir au quotidien!

QUÉBEC, le 28 avril 2026 /CNW/ - En ce Jour de deuil, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite la population à observer un moment de recueillement en mémoire des travailleuses et des travailleurs blessés, malades ou décédés du fait de leur travail. Le 28 avril constitue un rappel que la prévention doit demeurer au cœur de nos priorités dans chaque milieu professionnel.

En 2025, des milliers de personnes ont été blessées et des centaines d'autres ont perdu la vie dans le cadre de leur travail. Autant de drames humains qui nous obligent à redoubler notre engagement envers la prévention. L'identification des risques et l'implication de tous les acteurs dans la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles demeurent essentielles pour un changement durable. Parce que chaque victime en est une de trop.

Bilan national

En 2025, 11 053 personnes ont développé une maladie professionnelle et 92 875 ont été victimes d'un accident du travail. Ensemble, elles représentent 103 928 lésions professionnelles, soit une réduction de l'ordre de 3 % par rapport à 2024.

Toujours pour la même période de référence, 91 personnes ont perdu la vie lors d'un accident du travail, un bilan à la hausse comparativement à l'année précédente. Le nombre de décès liés à une maladie professionnelle s'élève, quant à lui, à 166, une baisse de 3 % par rapport à 2024.

Les données nationales sont présentées dans le tableau en annexe.

Faits saillants

Secteurs d'activité ayant le plus de lésions professionnelles en 2025 :

Soins de santé et assistance sociale : 21 819

Fabrication : 17 061

Construction : 9 608

Lésions professionnelles selon les risques prédominants :

Risques ergonomiques : 35 248

Frappé, coincé ou écrasé par un objet ou de l'équipement : 15 389

Chute de même niveau : 12 123

Exposition au bruit : 10 005

Risques psychosociaux liés au travail : 7 096

Depuis 2010, le Jour du deuil est un jour commémoratif des personnes décédées ou blessées à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Pour plus d'information sur le Jour de deuil, consultez le site Web de la campagne de sensibilisation.

Des solutions existent

Ces chiffres ne disent pas tout. Derrière chaque accident du travail ou maladie professionnelle se trouvent des membres de la famille, des amis et des collègues de travail qui sont directement touchés. La prise en charge de la santé et de la sécurité par les milieux de travail constitue une piste de solution pour éviter de tels drames. Peu importe le secteur d'activité, les années d'expérience ou la position occupée dans l'organisation, c'est en collaborant à la démarche de prévention mise en place par l'employeur qu'il est possible de rendre les milieux de travail plus sains et sécuritaires.

Citations

« En ce Jour de deuil, nous avons le devoir de nous souvenir de toutes celles et de tous ceux qui ont perdu la vie ou qui ont été blessés au travail. Chaque accident est un drame de trop. Les progrès observés au cours des dernières années ne sont pas le fruit du hasard. La modernisation du régime de santé et de sécurité du travail a marqué un tournant important pour mieux prévenir les risques dans nos milieux de travail. Mais le travail n'est pas terminé. Nous devons poursuivre nos efforts avec les employeurs et les travailleurs pour faire de la prévention une véritable culture partout au Québec. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes

« Je salue l'engagement et la collaboration constante des membres du conseil d'administration. En conjuguant nos expertises, nous contribuons à faire reculer le nombre de lésions. Continuons d'agir ensemble afin de poursuivre cette évolution vers des milieux de travail toujours plus justes, équitables, sains et sécuritaires. »

- Louise Otis, présidente du conseil d'administration de la CNESST

« Le Jour de deuil nous rappelle que, derrière les chiffres, il y a des personnes, des travailleuses et des travailleurs. Aujourd'hui, ayons une pensée pour les victimes et leurs proches. Cette diminution des lésions professionnelles est un pas dans la bonne direction. Pour maintenir cette tendance, il est essentiel de redoubler d'efforts et de mettre en place des mesures de prévention durables pour réduire encore davantage les accidents du travail et les maladies professionnelles. »

- Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST

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Source : CNESST

Direction générale des communications

Tél. : 1 866 966-4705

ANNEXE

- Tableaux des statistiques nationales -

Lésions par catégories

(en nombre) Année



2025 Accidents du travail 92 875 Maladies professionnelles 11 053 TOTAL 103 928

Décès par catégories

(en nombre) Année

2025 Accidents du travail 91 Maladies professionnelles 166 TOTAL 257

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail