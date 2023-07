MONTRÉAL, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Devant une participation populaire sans précédent du Rendez-vous familial annuel des pompiers de Montréal, plusieurs pompiers ont été couronnés grand champions individuelles et d'équipes en relai, en marge du fameux Challenge FireFit qui a réuni, ce weekend au parc Angrignon de Montréal, plus de 250 pompiers du Québec, de l'Ontario et des Maritimes.

Au chapitre des épreuves individuelles de ces célèbres compétitions canadiennes FireFit Championships., le pompier Jonathan Betts de la base militaire CFB Gagetown, et chez les femmes, Sarah Robitaille, du Collège Montmorency ont récolté la première place, cependant que Élizabeth Bossé du Service de sécurité incendie de Montréal s'est classée au 3e rang. Dans les épreuves à relais mixtes, c'est l'équipe des aspirants du Collège Montmorency de Laval qui a remporté la 1ère place, cependant que les équipes de Quinte West (ON) et de Montréal (SIM) se sont classées en 2e et 3e position.

Avec les démonstrations de désincarcération de blessés, le parcours miniature de pompiers pour les enfants, les jeux gonflables, l'exposition de camions de pompiers antiques, les ateliers de maquillage et le B.B.Q. gratuit, ce rendez-vous familial annuel des pompiers de Montréal vient de prendre l'allure d'une véritable tradition, a dit aujourd'hui le responsable du comité organisateur de l'événement, Marc-André Gosselin, appuyé en cela par Chris Ross, le président de l'Association des Pompiers de Montréal. Ceux-ci ont finalement remercié chaleureusement les gagnants, l'ensemble des participants ainsi que la population qui ont fait de cette grande fête annuelle et du FireFit Championships un franc succès.

Messieurs Ross et Gosselin ont conclu en se disant tout aussi confiant de voir ce succès réédité lors du prochain Rendez-vous familial des pompiers, en 2024!

