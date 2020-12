Plus de 400 000 $ pour des organismes canadiens

QUÉBEC, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier est heureux de dévoiler le nom des trois organismes qui ont remporté la faveur du public canadien, lequel a voté par milliers à l'occasion du concours philanthropique pancanadien qu'organise l'entreprise chaque année. La Fondation prévention du suicide Accalmie de Trois-Rivières, au Québec, la Fondation Children's Health de London, en Ontario, et l'organisme Crossroads for Women de Moncton, au Nouveau-Brunswick, sont les organismes qui ont récolté le plus de votes en lien avec les projets proposés dans le cadre du concours. Ces trois organismes remportent chacun un don de 100 000 $.

« Nous sommes heureux d'offrir un soutien financier aux organismes de charité canadiens au moyen de notre concours philanthropique annuel. Cette année plus que jamais, la mobilisation de tous envers la communauté revêt une grande importance. Je tiens à remercier sincèrement tous les organismes participants et à féliciter les gagnants. Merci de contribuer quotidiennement à rendre le monde meilleur et à améliorer la vie des gens. Je profite de l'occasion pour inviter le public, d'ouest en est, à se mobiliser de nouveau l'an prochain », a commenté M. Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

FONDATION PRÉVENTION DU SUICIDE ACCALMIE (TROIS-RIVIÈRES, QC)

La Fondation utilisera les 100 000 $ reçus pour maintenir et bonifier son offre de services d'aide professionnelle et spécialisés à la population afin de solidifier le filet humain et de rehausser la mobilisation sociale en prévention du suicide. L'organisme pourra ainsi accroître sa capacité d'agir dans la communauté grâce à des stratégies adaptées à la clientèle vulnérable.

Aux 100 000 $ que recevra la Fondation prévention du suicide Accalmie s'ajoute un don supplémentaire de 30 000 $ remis par iA Groupe financier au nom de ses employés, eux aussi appelés à voter pour leur projet coup de cœur. L'an dernier, l'organisme montréalais Le Phare Enfants et Familles avait remporté ce titre, en plus d'avoir terminé en tête au vote du public.

FONDATION CHILDREN'S HEALTH (LONDON, ONT.)

Le don remis à la Fondation Children's Health viendra soutenir l'Hôpital pour enfants du London Health Sciences Centre qui offre des soins aux tout-petits confrontés à des problèmes de santé mettant leur vie en danger ou limitant leur espérance de vie. L'établissement pourra repenser son centre de ressources familiales pédiatriques et le rendre mobile pour aider les familles à renforcer leur résilience et leur espoir, où qu'elles se trouvent et au moment où elles en ont le plus besoin.

CROSSROADS FOR WOMEN, (MONCTON, N.-B.)

Plus grand refuge contre la violence conjugale au sein des provinces de l'Atlantique, l'organisme Crossroads for Women pourra agrandir et apporter des améliorations à sa maison de transition actuelle en y ajoutant de nouveaux lits et en modernisant le système d'entreposage des aliments. Ces changements permettront de renforcer l'autonomie de plus de femmes victimes de violence en leur fournissant de l'éducation, des ressources d'aide, un abri d'urgence et des séances de counseling 24 heures par jour, 7 jours sur 7.

SEPT AUTRES GAGNANTS

Les sept autres organismes finalistes remportent quant à eux un don de 10 000 $ chacun, soit Covenant House Vancouver de Vancouver (C.-B.), Karis Support Society de Kelowna (C.-B.), University Hospital Foundation d'Edmonton (Alb.), DASCH de Winnipeg (Man.), Mikinakoos Children's Fund de Thunder Bay (Ont.), Nanny Angel Network de Toronto (Ont.), et Éducaide de Québec (Qc).

Rappelons que plus de 250 organismes œuvrant dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des services sociaux ont répondu à l'appel lancé par iA Groupe financier en septembre. Un jury a analysé tous les projets reçus des quatre coins du pays, puis a sélectionné dix finalistes qui ont été soumis au vote du public.

