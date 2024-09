Le très attendu Black Myth: Wukong, inspiré de la mythologie chinoise, captive les joueurs avec son univers immersif. En tant que partenaire mondial officiel, Hisense a offert aux amateurs de jeux vidéo une aventure épique lors du salon IFA, avec une zone d'expérience dédiée plongeant les visiteurs dans le monde du voyage vers l'ouest.

Les téléviseurs de 100 pouces de Hisense donnent vie à l'univers de Black Myth: Wukong, avec des couleurs éclatantes et une remarquable résolution 4K. Les téléviseurs U7 et E7 PRO de Hisense, qui sont officiellement recommandés, offrent un jeu immersif grâce à des caractéristiques comme le mode de jeu PRO de 144 Hz et la technologie Quantum Dot Color.

Grâce à l'exclusif mode image conçu spécialement pour Black Myth: Wukong, les téléviseurs U7 et E7 PRO de Hisense offrent une qualité d'image exceptionnelle avec une technologie HDR enrichie, un étalonnage précis des couleurs et des détails sombres améliorés. Les basses profondes et la technologie immersive Dolby Audio, incorporées au caisson de basse intégré, vibrent pour une expérience audiovisuelle époustouflante.

Des expériences de jeu sur grand écran avec le projecteur laser haut de gamme de Hisense conçu pour Xbox

Les téléviseurs à grand écran de Hisense ont offert une expérience de jeu inégalée au public du salon IFA 2024. Hisense s'est associée à Xbox plus tôt cette année pour améliorer l'expérience de jeu et de divertissement à domicile grâce à une technologie d'affichage laser de pointe.

Le projecteur Laser Cinema PX3-PRO de Hisense, le premier projecteur à très courte portée conçu pour Xbox, établit de nouvelles normes pour les jeux immersifs. Un affichage 4K personnalisable, avec une très grande taille de projection de 80 à 150 pouces, certifié pour Dolby Vision et IMAX Enhanced, offre des images époustouflantes. Un taux de rafraîchissement élevé allant jusqu'au HSR240 assure un jeu fluide, idéal pour les jeux d'action au rythme rapide. Des fonctionnalités avancées, y compris la technologie MEMC et le mode de faible latence automatique, offrent des performances fluides et sans décalage lors des séances de jeu améliorées.

Hisense a également présenté son mini projecteur laser intelligent C2 Ultra 4K, récemment certifié pour Xbox après l'obtention de la certification « Conçu pour Xbox » du projecteur Laser Cinema PX3-PRO de Hisense en juillet.

Les visiteurs ont été plongés dans un monde d'aventure, avec le C2 Ultra offrant une expérience de projection polyvalente allant de 65 à 300 pouces, avec une luminosité et un taux de contraste élevés qui garantissent des images époustouflantes, même dans des environnements bien éclairés.

Le projecteur C2 Ultra est doté du mode de faible latence automatique et de la technologie MEMC pour un jeu fluide, avec un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 240 images et offre des images d'une grande netteté. Les mini projecteurs laser tricolores avancés de Hisense offrent une qualité d'image de niveau exceptionnelle. La gamme de couleurs ultraélevée BT.2020 à 110 % et les certifications IMAX Enhanced et Dolby Vision offrent une expérience cinématographique avec une luminosité et des noirs incroyables. La projection allant jusqu'à 300 pouces prend en charge les jeux à écran divisé, ce qui est parfait pour les séances à plusieurs joueurs.

Améliorez votre divertissement à domicile grâce aux innovations des téléviseurs de Hisense

Hisense élargit également son offre pour répondre aux divers besoins de divertissement des familles avec le lancement de sa gamme de téléviseurs ULED X et Canvas au salon IFA 2024.

Doté d'un écran de 110 pouces, le téléviseur à mini DEL UX de la gamme ULED X de Hisense est un chef-d'œuvre cinématographique qui transcende les frontières de la télévision traditionnelle. Avec plus de 40 000 zones de gradation locales et une luminosité maximale de 10 000 nits, la technologie révolutionnaire à mini DEL X offre un niveau de contraste et des affichages professionnels uniques en leur genre. Hi-View Engine X, le moteur exclusif de Hisense et puissant jeu de puces d'IA, offre un traitement en temps réel inégalé pour chaque scène. L'affichage Dynamic X offre une qualité d'image nette sous tous les angles et dans toutes les conditions de lumière, de jour comme de nuit.

La technologie Quantum Dot Color offre un spectacle visuel qui plonge les téléspectateurs dans un monde de couleur et de clarté, tandis que le système audio ambiophonique CineStage X 4.2.2 canaux permet un paysage audio multidimensionnel qui enveloppe le public et crée une expérience de divertissement vraiment immersive.

Le téléviseur de 65 pouces S7 de la gamme Canvas de Hisense est un mélange captivant d'art et de technologie. Son mode Art transforme le téléviseur en galerie d'art personnelle à l'aide de centaines d'œuvres d'art gratuites, avec un écran Hi-Matte anti-éblouissement et un élégant support mural donnant l'impression d'un écran en toile texturée. Les clients peuvent choisir parmi plusieurs cadres StyleSwap colorés pour personnaliser leur téléviseur.

L'engagement de Hisense à l'égard de la technologie axée sur les scénarios place constamment les besoins des utilisateurs au cœur de ses activités, offrant des produits télévisuels plus intelligents et plus axés sur l'utilisateur pour le divertissement à domicile.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, et partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

