« Partout au pays, les enfants ont hâte de recommencer à jouer au hockey, mais compte tenu du contexte actuel, les familles auront du mal à offrir à leurs enfants ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent continuer de pratiquer leur sport préféré, » a expliqué Rob Knesaurek , vice-président du développement des jeunes et du fonds de croissance de l'industrie pour le groupe LNH. « Nous sommes particulièrement fiers que le programme d'aide à l'achat d'équipement de hockey contribue non seulement à compenser une partie de ces coûts, mais qu'il continue également à privilégier une approche plus inclusive et plus diversifiée de notre sport. »

La LNH, l'AJLNH, Bauer Hockey et Hockey Canada ont conjugué leurs ressources pour lancer le programme d'aide à l'achat d'équipement de hockey en faisant un don d'équipement. Cela comprend 2 millions de dollars d'équipement de hockey, dont plus de 7 000 ensembles seront distribués aux familles et aux collectivités les plus défavorisées dans les sept villes canadiennes de la LNH (Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Ottawa et Montréal) et dans d'autres régions du Canada. Lors de la distribution de ces équipements, on veillera tout particulièrement à soutenir les collectivités minoritaires.

« Nous sommes fiers de nous associer à la LNH, à l'AJLNH et à Hockey Canada pour promouvoir le hockey alors que les régions reprennent progressivement leurs activités », a déclaré Mary-Kay Messier, vice-présidente du marketing international de Bauer Hockey. « Le programme d'aide à l'achat d'équipement de hockey est inspiré de la réalité des nombreuses familles de hockey qui éprouvent des difficultés financières. Les recherches montrent que le sport est essentiel pour la santé physique et mentale d'un enfant, et nous voulons donc aider les familles en difficulté pour qu'elles puissent permettre à leurs enfants de recommencer à jouer au hockey sans devoir se soucier du coût de l'équipement.

« Tandis que les enfants attendent avec impatience de retourner sur la glace avec leurs amis, de nombreuses familles sont confrontées aux réalités économiques de la COVID-19 », a déclaré Rob Zepp, responsable des projets spéciaux pour l'AJLNH. « C'est avec une très grande fierté que nous avons créé, avec nos partenaires de Première présence, un programme d'aide à l'achat d'équipement de hockey afin de couvrir une partie de ces coûts et permettre aux participants de continuer à vivre leur passion pour ce sport pendant cette période d'incertitude. »

« Alors que Hockey Canada et ses 13 membres poursuivent leurs efforts en vue d'un retour au hockey en toute sécurité, il est important que nous reconnaissions les difficultés que vivent de nombreuses familles canadiennes en cette période d'incertitude », a déclaré Scott Smith, président et chef de l'exploitation de Hockey Canada. « Nous sommes fiers de nous associer à la LNH, à l'AJLNH et à Bauer Hockey dans le cadre du programme d'aide à l'achat d'équipement de hockey, et de participer à la distribution des équipements par l'intermédiaire de nos membres et des associations locales de hockey dans tout le pays. Nous sommes persuadés que cette formidable initiative permettra à plusieurs enfants et à leurs familles dans tout le pays de recommencer à jouer au hockey à un coût abordable aussitôt que ce sera jugé sécuritaire de le faire ».

Le programme de don d'équipement sera administré par les sept équipes canadiennes de la LNH, Hockey Canada et les associations provinciales afin de définir les plans de distribution. D'autres informations sur le don d'équipement seront communiquées en août.

