Avec une orientation à long terme, Fairfax vise à poursuivre

la croissance du portefeuille de Peak, y compris la marque emblématique Bauer Hockey

EXETER, N.H., le 1er oct. 2024 /CNW/ - /CNW/ -- Peak Achievement Athletics Inc. (Peak) a annoncé aujourd'hui que certaines sociétés affiliées de Fairfax Financial Holdings Limited (collectivement, Fairfax) (TSX : FFH et FFH.U) acquerront toutes les participations dans Peak actuellement détenues par Sagard Holdings Inc. (Sagard), donnant à Fairfax le contrôle de Peak et de ses marques stables, dont Bauer Hockey, Cascade Lacrosse et Maverik Lacrosse.

« Nous ne pourrions pas être plus heureux que Fairfax ait décidé d'acquérir la propriété majoritaire de notre portefeuille de marques. Fairfax a été un partenaire incroyable au cours des sept dernières années, et nous sommes ravis de solidifier cette nouvelle relation à long terme. Le fait que Bauer Hockey demeure la propriété canadienne reflète l'importance du sport dans la culture canadienne. « Grâce au soutien continu de Fairfax, les possibilités d'affaires sont illimitées, a déclaré Ed Kinnaly, directeur général de Peak.« Nous tenons également à remercier Sagard pour le partenariat qu'elle a établi au cours des sept dernières années et pour le leadership dont elle a fait preuve pour aider les marques de Peak à accéder aux postes de direction qu'elles occupent aujourd'hui. »

« Nous sommes très heureux d'accroître notre participation dans Bauer, dirigé par Ed Kinnaly, qui depuis de nombreuses années fait de Bauer la marque de hockey la plus emblématique et la plus prospère au monde, a déclaré Prem Watsa, président et directeur général de Fairfax. « Ed et son équipe de direction ont positionné Bauer pour sa croissance et son succès continu pendant de nombreuses années. « Nous sommes très reconnaissants envers Paul Desmarais III et Sagard pour ce partenariat précieux et gratifiant qui nous a permis de posséder Bauer ensemble, et nous leur souhaitons tout le succès possible à l'avenir. »

En 2017, Fairfax et Sagard ont fait l'acquisition de Peak, qui possède un portefeuille de marques mondiales de premier plan, dont BAUER, CASCADE et MAVERIK. Avec ses débuts à Kitchener, en Ontario, en 1927, Bauer Hockey est le principal fabricant d'équipement et de vêtements de hockey au monde et la première marque dans le domaine. Cascade Lacrosse et Maverik Lacrosse se combinent pour être le leader en matière de protection de la tête et d'équipement de crosse.

La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de 2024.

Bureau des communications

[email protected]

603-430-2111

SOURCE Bauer