Fairfax continuera de mettre l'accent sur la croissance à long terme avec le portefeuille de Peak, y compris la marque de premier plan Bauer Hockey

EXETER, N.H., 23 décembre 2024 /CNW/ - Peak Achievement Athletics, Inc. (« Peak ») a annoncé aujourd'hui que certaines sociétés affiliées de Fairfax Financial Holdings Limited (collectivement, « Fairfax ») (TSX : FFH et FFH.U) ont conclu une transaction en vue d'acquérir la totalité des participations en circulation dans Peak auprès de Sagard Holdings Inc. (« Sagard ») et d'autres actionnaires minoritaires.

Le 30 septembre 2024, Peak a annoncé que Fairfax envisageait d'acquérir Peak et ses marques stables, dont Bauer Hockey, Cascade Lacrosse et Maverik Lacrosse, et la conclusion de la transaction d'aujourd'hui complète le processus.

« Notre entreprise franchit une étape générationnelle de son histoire! Nous approfondissons notre patrimoine qui a commencé à Kitchener, en Ontario, en 1927, en continuant d'être des propriétaires qui comprennent et apprécient pleinement les liens du hockey avec la culture et la communauté canadiennes. Pour nos clients de détail et d'autres partenaires, il s'agit d'une étape positive qui nous permettra de continuer à croître et à investir ensemble dans les jeux que nous aimons, a déclaré Ed Kinnaly, chef de la direction de Peak. Je tiens à remercier Fairfax pour son engagement continu envers nos employés, nos détaillants et nos partenaires commerciaux affiliés. Je tiens à remercier Sagard pour ses conseils et son partenariat au cours des sept dernières années qui ont contribué à notre position solide aujourd'hui. »

En 2017, Fairfax a fait l'acquisition de Peak et de son portefeuille de marques mondiales, dont BAUER, CASCADE et MAVERIK. Bauer Hockey est le principal fabricant d'équipement et de vêtements de hockey au monde et la marque numéro un de ce sport. Cascade Lacrosse et Maverik Lacrosse se combinent pour être les leaders de la protection pour la tête et de l'équipement de crosse.

