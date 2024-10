La marque canadienne emblématique devient le partenaire officiel pour les vêtements d'équipe

CALGARY, AB, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Hockey Canada et Bauer Hockey ont annoncé l'élargissement de leur partenariat, qui verra le fournisseur officiel d'équipement de Hockey Canada devenir également le partenaire officiel pour les vêtements d'équipe à compter du 1er novembre.

Bauer Hockey fournira ainsi aux athlètes des équipes nationales du Canada des vêtements d'équipe de marque, en plus d'offrir aux amateurs et amatrices une toute nouvelle collection de vêtements aux couleurs de l'unifolié, à laquelle s'ajouteront des chandails répliques officiels à compter de l'automne 2025.

« Hockey Canada se réjouit d'avoir Bauer Hockey également comme partenaire officiel pour les vêtements d'équipe », a déclaré Katherine Henderson, présidente et chef de la direction de Hockey Canada. « Ce partenariat élargi est certainement une bonne nouvelle pour les équipes nationales masculine, féminine et de parahockey du Canada, qui en bénéficieront pendant les trois prochaines années. Nous sommes aussi enthousiastes pour tous ceux et celles qui souhaitent encourager Équipe Canada avec style, notamment lors du Championnat mondial junior 2025 de l'IIHF à Ottawa, et qui auront encore plus d'options vestimentaires pour le faire. »

« Cela fait plus de 20 ans que nous sommes le partenaire officiel pour l'équipement de Hockey Canada, offrant les meilleurs produits à la fine pointe de l'innovation pour aider les athlètes à offrir une performance optimale sur la glace », a souligné Darryl Hughes, premier directeur des partenariats de marketing pour Bauer Hockey. « À notre avis, ce partenariat élargi vient décupler les possibilités autant pour les amateurs et amatrices, qui pourront se procurer de nouveaux vêtements de marque et des chandails répliques, que pour les athlètes, qui verront comblés leurs besoins vestimentaires à l'extérieur de la patinoire. »

Pendant ces trois ans couverts par l'entente, Bauer Hockey continuera également de fournir aux équipes nationales masculine, féminine et de parahockey du Canada des casques, des visières, des protecteurs faciaux, des protège-cous et des gants lors de tous les événements de la Fédération internationale de hockey sur glace, ainsi que pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2026.

Il est possible de se procurer les nouveaux vêtements dès aujourd'hui au HockeyCanada.ca, au Bauer.com et chez les détaillants autorisés de Bauer Hockey partout au pays, ainsi qu'aux tournois organisés par Hockey Canada, notamment le Mondial junior 2025 à Ottawa.

« L'élargissement de notre entente va au-delà de notre soutien aux athlètes sur la glace », a commenté Mary-Kay Messier, vice-présidente du marketing à l'international chez Bauer Hockey. « Nous continuons à investir dans des initiatives en collaboration avec Hockey Canada afin de favoriser l'essor du hockey et de rendre le sport encore plus accessible aux familles et aux jeunes partout au pays. Le hockey demeure au cœur de la culture canadienne. À nos yeux, une telle offre vestimentaire pour les amateurs et amatrices contribue à tisser des liens avec le hockey au Canada et ouvre la porte à de nouvelles familles dans la communauté du hockey. »

