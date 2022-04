ST. JOHN'S, NL, le 29 avril 2022 /CNW/ - Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Joanne Thompson, députée fédérale de St. John's-Est, l'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, et l'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et des Changements Climatiques ont annoncé un investissement de 20,2 millions de dollars pour soutenir la construction de 132 options de logements abordables à St. John's.

De ce montant, le gouvernement fédéral investit plus de 10,9 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) et plus de 5,3 millions de dollars, dont les coûts sont partagés à parts égales entre les gouvernements fédéral et provincial, dans le cadre de l'entente bilatérale fédérale-provinciale de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Enfin, The Gathering Place fournit une contribution de 4 millions de dollars.

Avec une partie de ce financement The Gathering Place exploitera 56 logements avec services de soutien et 40 places dans un centre d'hébergement d'urgence peu restrictif, qui aideront à répondre aux besoins en matière de logement et de services de soutien pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Le reste du financement permettra la construction de 36 logements qui seront gérés par la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador (SHTNL). Cet investissement permettra d'élargir les options de logement abordable pour les personnes et les familles à faible revenu, notamment les femmes et les femmes avec enfants, les personnes âgées, les Autochtones, les jeunes, les personnes handicapées et les personnes en situation d'itinérance.

Les nouveaux investissements dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements permettront de créer des milliers de bons emplois dans le secteur de l'habitation et de la construction, de faire croître la classe moyenne et de rebâtir des collectivités plus fortes tout en nous rapprochant de notre objectif d'éliminer l'itinérance chronique au Canada.

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, nous venons en aide aux personnes de St. John's qui risquent de se retrouver en situation d'itinérance. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Terre-Neuve-et-Labrador a besoin de plus de logements abordables. Le budget 2022 en fait une priorité. Parce qu'ici, nous veillons les uns sur les autres. Et tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail et député fédéral de St. John's-Sud-Mount Pearl

« Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, nous offrons une chance aux membres de notre collectivité qui éprouvent des difficultés. Avoir accès à des logements sûrs, abordables et avec services de soutien aidera à apporter un changement positif dans leur vie et dans leur collectivité. Grâce à cette collaboration avec la province, nous contribuons à ce que toutes les personnes vivant à St. John's et à Terre-Neuve-et-Labrador aient accès à des logements sûrs et abordables qui leur permettent de s'épanouir. » - Joanne Thompson, députée fédérale de St. John's-Est

« Nous reconnaissons que d'avoir un logement sûr et abordable est essentiel pour aider les personnes et les familles à se bâtir un avenir stable et sûr. Cet investissement important permettra un accroissement très apprécié du nombre de logements abordables et avec services de soutien dans la région de St. John's. L'annonce d'aujourd'hui souligne l'efficacité de la collaboration avec nos partenaires fédéraux et communautaires pour bâtir des collectivités plus fortes et plus saines. » - L'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« L'accès à un logement sûr et abordable est un déterminant social clé de la santé et sous-tend l'inclusion sociale et économique. En tant que gouvernement, nous demeurons déterminés à répondre aux divers besoins en matière de logement dans notre province, tant pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver que pour les personnes et familles aux prises avec des problèmes d'abordabilité du logement. » - L'honorable John G. Abbott, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

« Dans le cadre de son travail quotidien auprès des personnes qui font face à des obstacles systémiques et sociétaux et qui sont trop souvent victimes d'exclusion et de discrimination, The Gathering Place a compris qu'il fallait créer un plus grand nombre de logements abordables avec services de soutien et de maisons d'hébergement d'urgence présentant peu de restrictions. Ce partenariat annoncé aujourd'hui montre que nous avons vraiment entendu la voix de notre public cible et des autres personnes risquant de se retrouver sans abri dans notre collectivité. Grâce à un généreux don de deux millions de dollars de Patrick O'Callaghan et de Paula Bouchier, et au soutien des gouvernements fédéral et provincial, le rêve d'offrir plus de soutien aux personnes sans logement sûr, stable et permanent se réalise. » - Sœur Elizabeth Davis, de l'ordre des sœurs de la Miséricorde, présidente du conseil d'administration, The Gathering Place

L'ICRL est un programme de 2,5 milliards de dollars visant à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables. Pour que davantage de logements abordables puissent être construits rapidement, le budget de 2022 prévoit de fournir 1,5 milliard de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, afin de prolonger l'ICRL.

Ce nouveau financement devrait permettre de créer au moins 6 000 nouveaux logements abordables, et au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes.

Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements pour les communautés et collectivités des régions nordiques et à accès particulier doivent être construits dans les 18 mois.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la Stratégie nationale sur le logement : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. Signée en 2019, l'Entente bilatérale dans le cadre de la SNL est un investissement de 345 millions de dollars qui comprend 172,5 millions de dollars du gouvernement du Canada et 172,5 millions de dollars du gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador .

et 172,5 millions de dollars du gouvernement de Terre-Neuve-et- . La Stratégie national sur le logement du gouvernement du Canada est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

