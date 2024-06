TORONTO, le 18 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un financement conjoint de plus de 15 millions de dollars pour la création d'une nouvelle maison d'hébergement qui offrira un endroit sûr aux femmes et aux enfants autochtones fuyant la violence. On y proposera aussi les services et le soutien nécessaires pour qu'ils guérissent et reconstruisent leur vie. Les gouvernements fédéral et provincial ont versé plus de 15 millions de dollars en financement combiné pour cet immeuble.

La maison d'hébergement sera gérée par Anduhyaun Inc., qui offre des services d'hébergement et de soutien aux femmes autochtones et à leurs enfants fuyant la violence à Toronto depuis plus de 40 ans.

Le nouvel immeuble de trois étages comptera 18 places, des espaces pour les enfants, une cuisine commune et un bureau pour les aînés axé sur le soutien et la guérison. L'immeuble accorde également la priorité à la sécurité physique des résidents.

Le financement pour cette maison d'hébergement comprend :

6,3 millions de dollars sous forme de contributions en capital du gouvernement fédéral et 1,35 million de dollars pour les activités courantes par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable;

environ 7,6 millions de dollars sous forme de contributions en capital du ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l' Ontario ;

; 60 000 $ de l'organisme Anduhyaun Inc.

« Des sanctuaires comme celui-ci, ici, à Toronto, permettent aux personnes survivantes de violence familiale de guérir et de reprendre leur vie en main dans un environnement sain et accueillant. Cette maison d'hébergement témoigne du succès de la Stratégie nationale sur le logement et de l'engagement de nos gouvernements et de nos organisations locales. Elle permet d'assurer que des espaces sûrs et conviviaux soient accessibles aux femmes et aux enfants autochtones au moment où ils en ont le plus besoin. » - Julie Dzerowicz, députée fédérale de Davenport

« Nous sommes fiers de collaborer avec Anduhyaun, qui offre des services essentiels dans la communauté. Grâce à de précieux partenariats comme celui-ci, l'Ontario fournit aux femmes et à leurs enfants de l'hébergement d'urgence temporaire ainsi que du soutien adapté à la culture. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires autochtones afin de créer une province sans violence fondée sur le sexe et pleine d'occasions pour l'ensemble des femmes et des filles. » - L'honorable Michael Parsa, ministre des Services à l'enfance et des Services communautaires et sociaux de l'Ontario

Le Fonds pour le logement abordable fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

fait partie de la du gouvernement du , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le budget de 2024 prévoyait un investissement supplémentaire de 1 milliard de dollars dans le Fonds pour le logement abordable , dont l'enveloppe est maintenant de 15 milliards de dollars. En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé plus de 8,56 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 34 000 logements et la réparation de plus de 164 000 logements par l'intermédiaire du FLA.

, dont l'enveloppe est maintenant de 15 milliards de dollars. En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé plus de 8,56 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 34 000 logements et la réparation de plus de 164 000 logements par l'intermédiaire du FLA. En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de 286 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, y compris les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, et les femmes et les enfants fuyant la violence.

L' Ontario investit 1,4 milliard de dollars dans son plan d'action intergouvernemental sur 4 ans, Ontario-STANDS : Solidarité dès maintenant contre la violence sexiste, par des actions décisives, de la prévention, de l'autonomisation et du soutien . À l'appui de ce financement, l' Ontario a annoncé en décembre 2023 un investissement de 162 millions de dollars sur 4 ans, soutenu par l'entente bilatérale entre l' Ontario et le gouvernement du Canada , pour mettre en œuvre le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

investit 1,4 milliard de dollars dans son plan d'action intergouvernemental sur 4 ans, . À l'appui de ce financement, l' a annoncé en décembre 2023 un investissement de 162 millions de dollars sur 4 ans, soutenu par l'entente bilatérale entre l' et le gouvernement du , pour mettre en œuvre le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Ontario-STANDS vise à prévenir la violence fondée sur le sexe et à s'attaquer aux causes profondes, tout en soutenant la guérison et les besoins à long terme des survivants, de leurs enfants et de leurs familles. Ontario-STANDS appuie une vaste gamme de mesures de soutien pour les victimes et les survivants comme des maisons d'hébergement d'urgence, de la consultation, une ligne d'écoute 24 heures sur 24, de la planification d'urgence et des logements de transition. L' Ontario aide aussi plus de femmes à acquérir des compétences et à obtenir un emploi pour avoir une indépendance et une sécurité financières.

