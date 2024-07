PORTERS LAKE, NS, le 10 juill. 2024 /CNW/ - MusGo Rider Eastern Shore va acquérir cinq nouveaux véhicules, grâce à un investissement combiné de 445 933 $ des gouvernements fédéral et provincial.

Ce projet a été annoncé par le Secrétaire parlementaire Darrell Samson, l'honorable Kent Smith et Colin Cameron, président du conseil d'administration de MusGo Rider. La coopérative MusGo Rider est une organisation sans but lucratif qui fournit un service de transport aux gens qui résident sur la côte, à l'est de la municipalité régionale d'Halifax. Elle exploite deux succursales : MusGo Rider Eastern Shore et MusGo Rider Valley-Sheet Harbour.

Grâce à cet investissement, MusGo Rider Eastern Shore fera l'acquisition de quatre fourgonnettes hybrides, dont une accessible aux fauteuils roulants, ainsi que d'un véhicule électrique. Trois de ces véhicules remplaceront trois de leurs véhicules à essence, tandis que les deux autres les aideront à élargir leur service de transport en commun porte à porte sur réservation. Ces nouveaux véhicules permettront non seulement de réduire les gaz à effet de serre de MusGo Rider, mais aussi d'aider un nombre croissant de résidents entre East Preston, Lawrencetown et Ship Harbour à se déplacer au sein de leur communauté.

« Les organisations comme MusGo Rider renforcent nos communautés en améliorant la vie des Néo-Écossais des régions rurales. Nous sommes fiers de nous associer à cette organisation pour aider encore plus de résidents d'Eastern Shore à se déplacer de façon sécuritaire et confortable à un prix abordable, tout en aidant MusGo Rider à réduire son empreinte carbone dans le cadre de ses activités. »

Darrell Samson, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, et député de Sackville-Preston-Chezzetcook, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

« De nombreux Néo-Écossais dépendent du transport en commun, en particulier dans nos communautés plus rurales. Améliorer l'accès à ce service est important pour veiller à ce que les gens puissent se rendre au moment voulu là où ils doivent aller. La province est fière d'aider des organisations comme MusGo Rider à fournir ce service crucial dans ses collectivités. »

L'honorable Kent Smith, ministre des Pêches et de l'Aquaculture, et député d'Eastern Shore

« Nous remercions vivement les gouvernements fédéral et provincial ainsi que l'administration municipale d'avoir reconnu l'importance d'un service de transport en commun abordable pour les résidents de nos communautés rurales d'Eastern Shore et d'avoir soutenu l'engagement de MusGo Rider à passer à des solutions de transport plus respectueuses de l'environnement afin de réduire nos émissions de carbone. »

Colin Cameron, président du conseil d'administration de MusGo Rider

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 356 746 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR), et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse contribuera jusqu'à hauteur de 89 187 $. Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Le FSTCR permet d'aider les Canadiens vivant dans des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement au sein de leurs collectivités. Il soutient le développement de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Le volet Projets d'immobilisations du FSTCR aide à couvrir les coûts d'investissement, comme l'achat de véhicules ou de plateformes numériques, ainsi que le soutien à l'achat de véhicules zéro émission. Les demandeurs admissibles pouvaient solliciter des contributions allant jusqu'à 3 millions de dollars pour aider à couvrir les coûts d'investissement d'une solution de transport en commun nouvelle ou élargie (par exemple, l'achat de véhicules ou de plateformes numériques), et jusqu'à 5 millions de dollars pour soutenir des solutions de transport en commun zéro émission (p. ex. l'achat d'un ou de plusieurs véhicules sans émission). Ce volet a pris fin le 28 février 2024.

Dans le cadre du volet Projets de planification et de conception du FSTCR, les soumissions sont acceptées de façon continue et les demandeurs admissibles peuvent recevoir une subvention allant jusqu'à 50 000 $ pour soutenir les projets des collectivités visant à planifier et à concevoir une solution de transport en commun nouvelle ou élargie pour leur collectivité. Parmi les activités admissibles dans le cadre du volet Projets de planification et de conception, on peut citer l'évaluation des itinéraires et des modes de déplacement, les études de faisabilité, la mobilisation du public et des intervenants, ainsi que les sondages.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

