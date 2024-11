EDMUNDSTON, NB, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Les personnes vivant dans la région d'Edmundston, de la Première nation malécite du Madawaska et du Haut-Madawaska bénéficieront de transports en commun accessibles grâce à un investissement de plus de 1,7 million de dollars des gouvernements fédéral, provincial et locaux.

Cette annonce a été faite par le député René Arseneault, le ministre Gilles LePage et le premier dirigeant de la Commission de services régionaux Nord-Ouest, Bruno Volpé.

Le financement permettra à la Commission de services régionaux Nord-Ouest d'acheter un autobus, quatre minifourgonnettes et l'infrastructure connexe, notamment des supports à vélos, des abribus, en plus d'établir plus de 200 arrêts d'autobus/taxibus. Ces investissements permettront aux résidents de la région, y compris les personnes à mobilité réduite, de disposer d'options de transport pour mener à bien leurs activités quotidiennes. Le service de transport s'appellera FlexGo.

Citations

« Investir dans les transports en commun est essentiel pour créer des communautés inclusives et favoriser la croissance économique. Ce système de transport en commun est un véritable atout pour les communautés et la région, car il renforcera la résilience et améliorera la qualité de vie des habitants. »

René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce projet est un excellent exemple de la façon dont les municipalités, les commissions de services régionaux et les Premières nations peuvent collaborer pour trouver des solutions locales à des problèmes tels que le transport régional. Le service offert permettra aux résidents de bénéficier d'un transport accessible et abordable pour se rendre à l'école, au travail ou à des rendez-vous médicaux, et pour mener à bien leurs activités quotidiennes ».

L'honorable Gilles LePage, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« Après plus de deux ans de travail acharné, la Commission de services régionaux Nord-Ouest est fière de pouvoir finalement partager cette bonne nouvelle. Nous sommes à l'aube de pouvoir dire mission accomplie et enfin voir circuler sur nos routes un service de transport en commun adapté au besoin réel de la communauté. »

Bruno Volpé, premier dirigeant de la Commission de services régionaux Nord-Ouest

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 427 232 $ dans ce projet par l'entremise du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR). La Société de développement régional du gouvernement du Nouveau-Brunswick contribue à hauteur de 179 384 $ et la Commission de services régionaux Nord-Ouest, Edmundston et le Haut-Madawaska à hauteur de 177 424 $.

Le FSTCR permet d'aider les Canadiens vivant dans des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement au sein de leurs collectivités. Il soutient le développement de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Le volet Projets d'immobilisations du FSTCR aide à couvrir les coûts d'immobilisations tels que l'achat de véhicules, y compris les véhicules à zéro émission. Ce volet a pris fin le 28 février 2024.

Le volet Projets de planification et de conception du FSTCR accepte de manière continue des soumissions. Dans le cadre de ce volet, les candidats admissibles peuvent recevoir une subvention allant jusqu'à 50 000 $ pour soutenir les projets des collectivités visant à planifier et à concevoir une solution de transport en commun nouvelle ou élargie pour leur collectivité. Parmi les activités admissibles dans le cadre des Projets de planification et de conception, on peut citer l'évaluation des itinéraires et des modes de déplacement, les études de faisabilité, la mobilisation du public et des intervenants, ainsi que les sondages. Ce volet prendra fin le 28 novembre 2024.

Un minimum de 10 % du financement du FSTR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

À partir de 2026-2027, le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes zones métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et plus petite, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et de l'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Pour plus d'informations sur FlexGo

www.flexgobus.com

Courriel : [email protected]

