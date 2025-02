CLARKE'S BEACH, NL, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador fournissent un financement combiné de plus de 44 millions de dollars pour aider à construire plus de 280 logements à Terre-Neuve-et-Labrador. Ces logements font partie d'une vaste initiative fédérale, et s'ajoutent aux 965 logements neufs déjà annoncés à Terre-Neuve-et-Labrador depuis 2021.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Ken McDonald, député fédéral d'Avalon, ainsi que par l'honorable Pam Parsons, ministre responsable des Femmes et de l'Égalité des genres de Terre-Neuve-et-Labrador et députée provinciale de Harbour Grace-Port de Grave.

L'annonce a été faite au 17-23, avenue Dawe, à Clarke's Beach. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) a fourni près de 300 000 $ pour la construction de six logements locatifs abordables sur ce terrain. L'ensemble résidentiel sera exploité par LID Homes et intégrera des caractéristiques d'accessibilité et de conception universelle dans un environnement rural près des sentiers et des parcs locaux.

Le FLA offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Les responsables des 26 ensembles résidentiels qui reçoivent du financement fédéral par l'entremise du FLA sont aussi des proposants du Affordable Rental Housing Program (ARHP). Ce programme de logements locatifs abordables du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador est doté d'une enveloppe de 80 millions de dollars et a été annoncé en novembre 2023. Ces ensembles représentent 17,9 millions de dollars du financement total de l'ARHP, qui soutient les projets de construction des secteurs privé et communautaire au moyen de prêts-subventions uniques. Les proposants retenus seront propriétaires de leurs ensembles résidentiels et les géreront. De plus, les unités seront louées à des ménages à faible revenu, à des loyers égaux ou inférieurs aux taux établis par la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador, selon les rapports annuels sur le marché publiés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement. En tout, l'ARHP devrait entraîner la construction de plus de 800 logements locatifs abordables dans la province.

Une liste détaillée de tous les ensembles d'habitation qui ont reçu du financement dans le cadre du FLA se trouve en annexe du présent communiqué.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable est un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles de logements comme ceux annoncés aujourd'hui à Bay Roberts et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec les collectivités pour relever le défi que présente la construction de logements à Terre-Neuve-et-Labrador. Grâce au Fonds pour le logement abordable, notre gouvernement accroît l'offre de logements neufs en investissant plus de 26 millions de dollars dans la construction de 286 logements, au profit des personnes qui en ont le plus besoin. » - Ken McDonald, député fédéral d'Avalon

« Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada ait mis des fonds supplémentaires à la disposition de nombreux ensembles résidentiels que nous soutenons dans le cadre du Affordable Rental Housing Program de la province. Le bien-être commence chez soi et, en collaborant, nous pouvons accroître considérablement l'offre de logements locatifs abordables pour la population de Terre-Neuve-et-Labrador. » - L'honorable John G. Abbott, ministre du Logement et ministre de la Santé mentale et des Dépendances de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable (FLA). Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique. Les demandes au titre de la version améliorée du programme sont acceptées depuis le 22 novembre.

avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable (FLA).

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

Annexe : Ensembles de logements recevant du financement fédéral par l'entremise du Fonds pour le logement abordable

Nom de l'ensemble de logements Ville Financement Construction ou réparations Nombre de logements AYC Apartments Springdale 235 221 $ Construction 5 Hoskins Terrace Baie Verte 574 056 $ Construction 10 Klondyke Affordable Living Bay Roberts 855 233 $ Construction 10 Wight's Road Project Deer Lake 954 940 $ Construction 8 IDAM - SAWDUST ROAD Bay Roberts 1 425 460 $ Construction 14 Klondyke Court Bay Roberts 2 030 331 $ Construction 20 NLHC Affordable Housing Caledonia Road, Botwood, NL Botwood 627 205 $ Construction 10 St. Lawrence Affordable Housing Complex St. Lawrence 406 235 $ Construction 8 Morey's Apartments Port Anson 352 355 $ Construction 5 ARHP NL Clarke's Beach 287 689 $ Construction 6 Christopher Street Project Paradise 1 959 125 $ Construction 12 Ashlen Crescent and St. Thomas Line Paradise 1 059 040 $ Construction 6 Grandview Ave and Paradise Road Paradise 1 022 543 $ Construction 6 Seniors Apartment Rentals Twillingate Twillingate 718 000 $ Construction 10 My Project - 92971 NL Corp Fortune 633 286 $ Construction 10 Affordable Rental Housing - Glovertown Glovertown 548 675 $ Construction 10 Airport Avenue Deer Lake 397 165 $ Construction 6 Rose's Cottages Burin 696 383 $ Construction 10 85862 NL Corp - Pouch Cove Development Pouch Cove 4 054 696 $ Construction 36 Affordable Rental Housing Program - EJB Contracting Ltd. Robert's Arm 845 000 $ Construction 10 NL Affordable housing program (85577 NL Inc.) Botwood 1 113 141 $ Construction 16 Affordable Housing 2023-2024 (Robert's Arm Interfaith Senior Citizens Home Inc.) Robert's Arm 753 000 $ Construction 12 34 Spruce Avenue, Glenwood, NL, A0G 2K0 (« The Morgan on Spruce ») Glenwood 2 843 686 $ Construction 20 132 Main Street, Burin Burin 828 592 $ Construction 10 North River North River 832 943 $ Construction 10 Rockview Estates North River 371 174 $ Construction 6 Total

26 425 174,00 $

286

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]