Aujourd'hui, Serge Cormier, député fédéral d'Acadie-Bathurst, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et l'honorable Bruce Fitch, ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick ont annoncé les détails d'un investissement de 2,69 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial dans quatre ensembles qui fourniront des logements aux personnes vulnérables de la région. En tout, 56 logements abordables seront construits et rénovés dans le nord-est du Nouveau-Brunswick.

1,6 million de dollars du financement total a été accordé, en vertu de l'Entente bilatérale Canada - Nouveau-Brunswick sur le logement abordable, aux organismes sans but lucratif suivants :

Les Résidences Léonce-Marsoliau de Bertrand Inc. - rénovation de 10 logements et ajout de 5 logements abordables pour personnes âgées et personnes handicapées - 530 000 $;

Habitat Caraquet 201 Inc. - rénovation de 12 logements abordables pour personnes âgées - 322 000 $;

201 Inc. - rénovation de 12 logements abordables pour personnes âgées - 322 000 $; Coopérative d'habitation Oasis Ltée à Tracadie - rénovation de 23 logements abordables pour les familles - 525 000 $;

- rénovation de 23 logements abordables pour les familles - 525 000 $; Résidences Habitat Soleil Résidences Inc. - construction de 6 logements abordables pour personnes âgées et personnes handicapées - 240 000 $.

Les Résidences Léonce-Marsoliau de Bertrand Inc. ont également reçu un investissement fédéral de 1,09 million de dollars par le biais du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL). Ce financement a permis de soutenir la construction des cinq nouveaux logements destinés aux aînés. Ces logements sont également admissibles au programme de suppléments au loyer provincial.

Le Programme de logement abordable offre une aide financière aux entrepreneurs privés, aux sociétés privées sans but lucratif (y compris aux Autochtones vivant hors des réserves) et aux coopératives pour la construction, la remise en état et la conversion d'ensembles de logements locatifs. L'aide est fournie sous forme de prêt-subvention dont le montant est établi en fonction du coût des travaux admissibles et du nombre de logements autonomes ou de lits admissibles dans l'ensemble résidentiel. Des renseignements sur le programme sont disponibles en ligne.

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable et les projets d'aujourd'hui au Nouveau-Brunswick nous rapprochent de notre objectif. Grâce à notre partenariat avec les provinces et les territoires et à notre Stratégie nationale sur le logement, nous veillerons à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Ces projets ne sont qu'un exemple de ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble. Grâce à cette collaboration, notre gouvernement contribue à ce que les membres les plus vulnérables de notre collectivité aient accès à des logements sûrs et abordables qui leur permettent de s'épanouir. » - Serge Cormier, député fédéral d'Acadie-Bathurst

« Nous sommes heureux d'appuyer les organismes sans but lucratif dans l'aménagement de nouveaux ensembles de logements abordables dans les différentes régions de la province. Ces organismes jouent un rôle crucial dans nos efforts soutenus pour répondre aux besoins des personnes du Nouveau-Brunswick. » - L'honorable Bruce Fitch, ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick

Signée en 2018, l'entente bilatérale fédérale-provinciale en vertu de la SNL est un investissement à coûts partagés de 299,2 millions de dollars visant à protéger, à renouveler et à agrandir le parc de logements sociaux et communautaires et à soutenir les priorités du Nouveau-Brunswick en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Le programme du Fonds national de co-investissement est administré par la SCHL dans le cadre de la SNL.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux ensembles qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

Des renseignements sur le Programme de logement abordable sont disponibles en ligne. https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.8675.Programme_de_logement_abordable.html

