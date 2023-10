GANDER, NL, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Sept familles emménageront bientôt dans des logements abordables nouvellement construits : six des logements se situent sur Brown Crescent à Gander et un, à Peterview. L'investissement de 1,52 million de dollars pour les nouveaux logements a été rendu possible grâce aux gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador au titre de l'Entente bilatérale Canada-Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Ces logements seront détenus et exploités par la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador.

Churence Rogers, député fédéral de Bonavista-Burin-Trinity, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Paul Pike, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador étaient présents à l'inauguration. Ils étaient accompagnés de l'honorable John Haggie, député provincial de Gander, et de M. Percy Farwell, maire de Gander.

Les six nouveaux logements à Gander sont une combinaison de logements d'une et de deux chambres et comprennent trois logements entièrement accessibles au rez-de-chaussée. La nouvelle construction de Peterview est une maison de plain-pied de deux chambres comportant des caractéristiques de conception universelle. L'efficacité énergétique et la durabilité ont aussi été des éléments clés de la conception et de la construction de ces logements qui dépassent les exigences de rendement énergétique du Code national du bâtiment.

« L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le solide partenariat entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Grâce à notre dévouement commun et à nos efforts combinés, nous faisons construire plus de logements pour les personnes au Canada. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'accès à des logements abordables est si important, et ce partenariat nous rapproche de cet objectif. Je suis heureux de constater qu'en collaborant avec la province, nous réalisons des progrès pour que les gens aient un chez-soi sûr et abordable, tant ici, à Terre-Neuve-et-Labrador, que partout au pays. » ‒ Churence Rogers, député fédéral de Bonavista-Burin-Trinity

« Un logement sûr et abordable - un chez-soi - est essentiel pour améliorer les conditions sociales et économiques des personnes, des familles et de nos collectivités. Nous sommes ravis d'inaugurer aujourd'hui sept nouveaux logements où des familles pourront vivre et bâtir un avenir stable et sûr au sein de leur collectivité. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre travail avec nos partenaires fédéraux et municipaux afin de répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble de la province. » ‒ L'honorable Paul Pike, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

« Nous sommes très heureux d'avoir participé à cet aménagement qui a contribué à accroître l'offre de logements abordables ici, dans la région de Gander. L'accès à de tels logements est un déterminant social clé de la santé et favorise l'inclusivité sociale et économique. » ‒ L'honorable John Haggie, ministre des Affaires municipales et provinciales et député provincial de Gander

« Cette initiative marque une première étape importante dans le cadre d'un plan global visant à régler les problèmes de logement à Gander. Le logement joue un rôle fondamental dans la création d'une collectivité inclusive en croissance où toute la population a accès à des logements sûrs, accessibles et abordables. Nous sommes reconnaissants envers la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement du Canada d'avoir investi dans cet aménagement. En nous appuyant sur cette première étape, nous continuerons de chercher et de soutenir activement les occasions de renforcer notre infrastructure du logement afin de faire de Gander une meilleure ville pour tout le monde. »

‒ M. Percy Farwell, maire de Gander

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités. Obtenez de plus amples renseignements sur les initiatives du gouvernement du Canada en matière de logement : Logement Canada.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram et YouTube.

