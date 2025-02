CORNWALL, PE, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard ont annoncé un financement de plus de 16 millions de dollars pour construire 46 logements à Cornwall. Cet investissement fait partie de l'engagement général du gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour le logement abordable. Cet engagement comprend un investissement de 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements partout au Canada.

L'annonce a été faite par Heath MacDonald, député fédéral de Malpeque, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, par l'honorable Mark McLane, ministre de la Santé et du Mieux-être et député provincial de Cornwall-Meadowbank, au nom de l'honorable Steven Myers, ministre du Logement, des Terres et des Communautés, par Son honneur Minerva McCourt, mairesse de Cornwall.

L'ensemble résidentiel Martha Village, situé au 4555, rue Warren Grove, comprendra un nombre équilibré de logements de deux et de trois chambres, ce qui créera une nouvelle offre et répondra à la demande du marché pour de plus grands logements familiaux. Parmi les 46 logements, 19 seront aussi abordables pour les résidents de l'île inscrits au Registre de logements sociaux de l'Île-du-Prince-Édouard, ce qui permettra de mieux répondre aux besoins de la collectivité.

Le financement pour cet ensemble résidentiel est le suivant :

13 446 000 $ par l'entremise du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement;

3 000 000 $ de la Province de l'Île-du-Prince-Édouard;

500 000 $ en contributions de la Ville de Cornwall ;

; 225 000 $ de la Kings Square Affordable Housing Corporation;

800 000 $ en contributions de l'ordre des Sisters of St. Martha.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui est un excellent exemple de ce qui peut être accompli grâce à la collaboration entre les ordres de gouvernement, le secteur privé et les partenaires communautaires. Cornwall est la municipalité de l'Île-du-Prince-Édouard qui croît le plus rapidement, et le financement annoncé aujourd'hui, dans le cadre du Fonds pour le logement abordable, aidera à construire des logements abordables dont notre collectivité a grandement besoin. » - Heath MacDonald, député fédéral de Malpeque, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cornwall est l'une des municipalités dont la croissance est la plus rapide au pays. Ce financement de tous les ordres de gouvernement et de nos partenaires est une étape importante pour accroître la disponibilité et l'abordabilité des logements pour notre population. Dans le cadre de notre stratégie provinciale sur le logement, nous continuerons de travailler avec tous nos partenaires pour créer diverses solutions de logement qui répondent aux besoins actuels et futurs de notre province. » - L'honorable Mark McLane, ministre de la Santé et du Mieux-être et député provincial de Cornwall-Meadowbank, au nom de l'honorable Steven Myers, ministre du Logement, des Terres et des Communautés

« La Ville de Cornwall est fière de participer à cette initiative véritablement collaborative qui permettra d'offrir 46 logements entièrement abordables pour aider à répondre aux importants besoins en matière de logement des gens de l'Île-du-Prince-Édouard. Merci à tous les partenaires qui l'ont rendue possible, soit la Kings Square Affordable Housing Corporation, l'ordre des Sisters of St. Martha et les gouvernements fédéral, provincial et municipal. » - Minerva McCourt, mairesse de Cornwall

« Notre ensemble résidentiel de 46 logements, Martha Village, est le huitième ensemble achevé par le conseil d'administration de notre organisme sans but lucratif. Nous sommes fiers d'annoncer que, depuis nos débuts en 1984, nous avons fourni des logements abordables de qualité à plus de 300 familles de l'Île-du-Prince-Édouard. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli à ce jour, notamment en aidant de nombreux groupes dans le domaine du logement. Notre plus récent ensemble résidentiel de 60 logements comprend un centre de services dirigé par l'ordre des Sisters of St. Martha, connu localement sous le nom de The Living Well. On y offre des services sociaux et de consultation, y compris des séminaires sur des sujets d'actualité, aux locataires et à la collectivité environnante. La clé de notre succès réside dans notre capacité à collaborer efficacement avec tous les ordres de gouvernement et les donateurs privés. » - J.W Bill Campbell, président et membre fondateur de la Kings Square Affordable Housing Corporation

Faits en bref :

L'ensemble résidentiel Martha Village a reçu 3 450 000 $ en prêt-subvention et 9 996 000 $ en prêt remboursable par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable (FLA) .

. Le FLA offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En septembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA.

avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029.

L'actuel volet Construction est maintenant divisé en deux sous-volets :

un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché.



Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique. Les demandes au titre de la version améliorée du programme sont acceptées depuis le 22 novembre.

Dans le cadre du Programme de développement de logements abordables de la province de l'Île-du-Prince-Édouard, la Kings Square Affordable Housing Corporation a reçu un prêt-subvention de 1 000 000 $ et un bail de 25 ans pour 19 logements abordables au coût total de 7 575 000 $. De plus, Finances Î.-P.-É. a fourni 2 millions de dollars en prêt relais.

