HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, NL, le 16 févr. 2022 /CNW/ - Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé aujourd'hui un investissement de 300 000 $ pour soutenir les personnes en situation d'itinérance à Happy Valley-Goose Bay.

L'annonce a été faite par l'honorable Yvonne Jones, députée fédérale de Labrador, au nom de Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable John Abbott, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador (SHTNL), et l'honorable Lisa Dempster, ministre responsable des Affaires du Labrador et ministre responsable des Affaires autochtones et de la Réconciliation.

Celle-ci comprend un financement de 200 000 $, à coûts partagés entre les gouvernements fédéral et provincial, qui sera fourni au gouvernement du Nunatsiavut dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) pour soutenir le travail essentiel de la maison d'hébergement d'urgence Housing Hub. Cet investissement permettra de créer un poste de « navigateur en habitation » au Housing Hub afin d'aider les personnes en situation d'itinérance à trouver de meilleures conditions de logement à Happy Valley-Goose Bay.

L'initiative de deux ans sera principalement axée sur l'amélioration de la coordination et de l'intégration des services de soutien communautaires existants à la maison d'hébergement et sur le soutien aux personnes en situation d'itinérance afin qu'elles puissent obtenir un logement sûr, abordable et stable.

De plus, le Centre d'amitié du Labrador recevra 100 000 $ grâce à un investissement de 66 000 $ du Centre de transformation du logement communautaire et d'un investissement fédéral et provincial de 34 000 $ dans le cadre de la SNL. Le Centre d'amitié du Labrador et ses partenaires communautaires du secteur de la lutte contre l'itinérance utiliseront ce financement pour effectuer une évaluation des besoins dirigée par la collectivité. Cela permettra de déterminer les possibilités d'amélioration de la coordination des services et de cerner les lacunes liées aux infrastructures ou aux services nécessaires pour répondre aux besoins actuels et à long terme des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver dans la région de Happy Valley-Goose Bay.

«Le droit à un logement adéquat est un droit humain fondamental. C'est pourquoi, par l'entremise de la Stratégie nationale sur le logement, nous tendons la main à ceux qui risquent de devenir des sans-abri à Happy Valley-Goose Bay. Ce faisant, non seulement nous veillons à ce que les plus vulnérables obtiennent un logement sûr, mais nous contribuons également au bien-être économique et social de l'ensemble de la collectivité. » - L'honorable Amhed Hussen, Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

«Tout le monde mérite d'avoir un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. L'annonce d'aujourd'hui est un excellent exemple du partenariat solide et continu entre les gouvernements fédéral, provincial et autochtone, qui travaillent ensemble avec nos partenaires communautaires pour répondre aux besoins en matière de logement et d'itinérance dans toute la province.» - L'honorable John G. Abbott, Ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social, Ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

«When Governments and community-based organizations work together to support individuals who are experiencing housing challenges, we can come up with initiatives that achieve positive outcomes.» - Honourable Lisa Dempster, Ministre responsable des Affaires du Labrador, Ministre responsable des Affaires autochtones et de la Réconciliation

« Ce financement permettra au personnel du Housing Hub de mieux administrer et coordonner les programmes et les services destinés aux personnes les plus vulnérables de notre société. La création d'un poste de navigateur en matière de logement aidera ces gens en facilitant une approche plus ciblée pour obtenir des options de logement permanent. » - Gerald Asivak, Ministre, Santé et développement social, Gouvernement du Nunatsiavut

« L'accès à un logement abordable de qualité convenable constitue le fondement de la réussite socio-économique. Il mène à des améliorations en éducation et en santé, à de meilleures possibilités d'emploi et à un plus grand engagement et une plus grande cohésion, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin. » - Yvonne Jones, députée fédérale de Labrador

"Parmi les principales priorités du Centre figurent l'amélioration des services aux populations autochtones et le soutien à la croissance du secteur du logement communautaire. Ce projet permettra d'atteindre ces deux objectifs. Une partie essentielle de notre mission au Centre consiste à fournir des fonds pour aider les fournisseurs de logements communautaires à mieux répondre aux besoins changeants de leurs communautés. Ce processus de planification est une première étape essentielle pour répondre aux besoins de logement des résidents de la région, et nous sommes un fier partenaire de cette initiative conjointe." - Hope Jamieson, Centre de transformation du logement communautaire

« Le Centre d'amitié du Labrador est fier de travailler en partenariat avec le NLHC pour veiller à ce que ce travail important puisse être réalisé à Upper Melville. » - Jennifer Elson, Directrice générale, Centre d'amitié du Labrador

Signée en 2019, l'Entente bilatérale dans le cadre de la SNL est un investissement de 345 millions de dollars qui comprend 172,5 millions de dollars du gouvernement du Canada et 172,5 millions de dollars du gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador .

et 172,5 millions de dollars du gouvernement de Terre-Neuve-et- . Ces investissements s'ajoutent aux investissements fédéraux de près de 293,3 millions de dollars déjà prévus à Terre-Neuve-et- Labrador pour les 10 prochaines années dans l'Entente sur le logement social (ELS). En plus de la construction, les investissements combinés de l'ELS et de l'Entente bilatérale dans le cadre de la SNL auront pour objectif de préserver au moins 5 957 logements communautaires existants à Terre-Neuve-et- Labrador .

pour les 10 prochaines années dans l'Entente sur le logement social (ELS). En plus de la construction, les investissements combinés de l'ELS et de l'Entente bilatérale dans le cadre de la SNL auront pour objectif de préserver au moins 5 957 logements communautaires existants à Terre-Neuve-et- . La SNL du Canada est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Lancée en 2017, la SNL permettra de construire et de réparer des milliers de logements et d'aider les ménages en leur offrant un soutien à l'abordabilité.

est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Lancée en 2017, la SNL permettra de construire et de réparer des milliers de logements et d'aider les ménages en leur offrant un soutien à l'abordabilité. La SCHL appuie les efforts du gouvernement visant à améliorer le bien-être des personnes au Canada qui éprouvent des problèmes en matière de logement et d'itinérance en raison de la pandémie de COVID-19.

