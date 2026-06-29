Les gouvernements du Québec et du Canada soutiennent la construction de logements pour personnes handicapées à Matane

MATANE, QC, le 29 juin 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que la Ville de Matane, ont annoncé des investissements combinés de plus de 9 M$ qui ont permis de construire 32 logements adaptés et abordables destinés aux personnes handicapées, à Matane. L'ensemble résidentiel, finalisé, en 2025 a été réalisé par Logement HAN, contribuera à offrir des milieux de vie inclusifs et accessibles, favorisant l'autonomie et la qualité de vie des résidents.

Dans le cadre de l'annonce, le site de l'ensemble résidentiel a été visité par l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec, et député de Louis-Hébert.

Le gouvernement du Canada a accordé plus de 4,7 M$ par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA). Le gouvernement du Québec a, pour sa part, versé une contribution de plus de 3,66 M$ dans le cadre de l'Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec à laquelle se sont ajoutés 960 000$ en capital patient du Fonds de solidarité FTQ. La Ville de Matane participe également au projet avec une contribution de 675 000 $, tout comme Logement HAN, qui y contribue à hauteur de 200 000 $.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Pour bâtir un secteur de l'habitation solide au pays, une collaboration ciblée de tous les ordres de gouvernements et des administrations municipales sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privés et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalée depuis des générations. Ces investissements permettront aussi d'offrir à la population québécoise et canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à renforcer leurs capacités à élaborer des solutions locales aux besoins en matière de logement. Cet ensemble résidentiel offrira plus de logements sûrs et abordables à certains des résidents les plus vulnérables de Matane. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui sert tout le monde. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ce milieu de vie témoigne de notre volonté d'offrir à des personnes handicapées un endroit accessible, sécuritaire et adapté à leurs besoins. Grâce à la collaboration entre le gouvernement du Québec et ses précieux partenaires, dont le Fonds immobilier de solidarité FTQ, nous concrétisons une vision commune : celle de permettre à chacun de vivre dans un logement qui favorise son autonomie, sa dignité et sa pleine participation à la communauté. Je suis fière de voir ce partenariat se traduire en réalisations concrètes qui font une réelle différence dans la vie des personnes qui y habitent. » - Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Offrir des solutions qui correspondent réellement aux besoins des Québécoises et des Québécois en matière de logement est une priorité pour notre gouvernement. Le soutien financier que nous annonçons aujourd'hui est un exemple concret de notre engagement. Je suis fier de notre participation à ce projet important pour la communauté de Matane et de la différence significative qu'il fera auprès des personnes handicapées. » - L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Louis‑Hébert

« La Ville de Matane a été fière de s'associer à Han Logement dans ce projet structurant qui répondait à des besoins concrets en habitation. Matane a ainsi posé un geste pour soutenir le développement de logements accessibles et adaptés, démontrant sa volonté d'agir face aux enjeux du logement tout en contribuant à bâtir une communauté plus inclusive et tournée vers l'avenir. » - Eddy Métivier, maire de Matane

« Le complexe de quatre immeubles regroupant 32 logements adaptés et abordables à Matane est aujourd'hui un exemple concret des retombées positives d'un investissement en habitation. Depuis près d'un an, nos locataires profitent d'un milieu de vie qui répond à leurs besoins et contribue à leur bien-être, à leur autonomie et à leur sentiment d'appartenance. Au nom de Logement HAN, je remercie sincèrement le gouvernement du Canada pour son soutien financier, ainsi que l'Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec et la Ville de Matane pour leur précieuse contribution à la réalisation de ce projet. Nous constatons chaque jour les retombées positives de cet investissement, tant pour nos locataires que pour l'ensemble de la communauté de Matane. Forts de cette réalisation, nous poursuivons le développement de nouveaux projets de logements adaptés et abordables afin de répondre aux besoins grandissants des communautés du Québec. » - Anik Roy Trudel, présidente et cheffe de la direction de Logement HAN

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) a offert aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le FLA est maintenant fermé aux nouvelles demandes, l'ensemble des fonds disponibles ayant été engagés. En mars 2026, le gouvernement du Canada avait engagé 15,83 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 61 700 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA.

a offert aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le FLA est maintenant fermé aux nouvelles demandes, l'ensemble des fonds disponibles ayant été engagés. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « nouvelles constructions » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars provenant des exercices futurs.

Le financement fourni pour cet ensemble de logements est le suivant : 4,7 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA); 3,66 millions de dollars du gouvernement du Québec dans le cadre de l'Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec et 960 000$ en capital patient du Fonds de solidarité FTQ; 675 000 $ de la Ville de Matane; 200 000 $ de Logement HAN.

Le financement fourni pour cet ensemble de logements est le suivant :

Renseignements supplémentaires :

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable.

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À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected] Pour information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]