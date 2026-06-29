Le Canada annonce que la Ville de Belleville est une nouvelle partenaire locale engagée à utiliser le Catalogue de conception de logements

Le Canada annonce que la Ville de Belleville est une nouvelle partenaire locale engagée à utiliser le Catalogue de conception de logementsEnglish
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
29 juin, 2026, 11:15 ET
29 juin, 2026, 11:15 ET
BELLEVILLE, ON, le 29 juin 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.
Le Catalogue de conception de logements fait partie d'un vaste éventail de mesures prises par le gouvernement fédéral pour doubler le rythme de la construction résidentielle, rétablir l'abordabilité et réduire l'itinérance. Le Catalogue appuie la normalisation dans le secteur de l'habitation, et les administrations locales sont des partenaires clés pour réaliser ce potentiel. Pour ce faire, elles peuvent compter sur une bibliothèque de 50 plans préapprouvés d'immeubles de faible hauteur afin d'accélérer une densification douce à l'échelle nationale. Ce catalogue est gratuit pour toute la population du pays. Les conceptions tiennent compte des différentes exigences de construction au Canada et ont été élaborées par des équipes régionales d'architecture et d'ingénierie.
Aujourd'hui, Chris Malette, député fédéral de Baie de Quinte, et Neil Ellis, maire de Belleville, ont annoncé que la ville de Belleville a approuvé le Catalogue de conceptions de logements et qu'elle est la plus récente municipalité à se joindre à des dizaines d'autres municipalités du pays en tant que partenaire local officiel. Belleville soutient de façon proactive le catalogue en effectuant un examen préalable des conceptions afin de simplifier les approbations, ce qui facilite la planification des ensembles résidentiels pour les constructeurs et les propriétaires-occupants.
Grâce au Fonds pour accélérer la construction de logements, la Ville a modernisé les règlements de zonage et adopté des conceptions normalisées. Elle a aussi élaboré ses propres plans préapprouvés de logements accessoires à utiliser dans la collectivité. En plus des conceptions du Catalogue, les résidents et les constructeurs de Belleville ont maintenant accès à plus d'options de logement pour contribuer à réduire les coûts de construction.
Le travail se poursuit avec les administrations locales de partout au Canada pour les encourager à soutenir le Catalogue de conception de logements. Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements et à renforcer l'économie canadienne en même temps.
Citations :
« Aujourd'hui, en tant que partenaires, nous bâtissons un Canada plus fort. En regardant autour de moi, je sais que, bien que nous ayons tous des solutions différentes à proposer, notre objectif est le même : accroître la construction résidentielle et veiller à ce que tout le monde au Canada ait un chez-soi. » - Chris Malette, député fédéral de Baie de Quinte,
« La Ville de Belleville est fière d'appuyer le Catalogue de conceptions de logements du gouvernement du Canada en tant qu'outil important pour aider à accélérer la construction de logements. En collaborant avec nos partenaires fédéraux, nous pouvons aider à simplifier le processus de construction d'un plus grand nombre de logements, à accroître l'offre de logements abordables et à soutenir la croissance à long terme des collectivités dans notre région. » - Neil Ellis, maire de Belleville
Faits en bref :
Renseignements supplémentaires :
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Contacts : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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