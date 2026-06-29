Initiative Logement abordable Desjardins - Un projet de 45 logements abordables verra le jour à Saint-Lazare

SAINT-LAZARE, QC, le 29 juin 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, la Ville de Saint-Lazare, Desjardins et l'organisme Toit d'Abord Habitations abordables Vaudreuil-Soulanges sont fiers d'avoir procédé, aujourd'hui, à l'annonce du financement d'un projet de deux bâtiments totalisant 45 logements abordables, lequel qui sera situé au 2080 et 2090, chemin Sainte-Angélique, à Saint-Lazare. Le nouveau milieu de vie est développé dans une perspective de mixité résidentielle et comprendra 15 logements adaptés pour les personnes à mobilité réduite. À terme, l'Office régional d'habitation Vaudreuil-Soulanges assurera la gestion et l'entretien des immeubles. Les premiers locataires devraient emménager dès l'automne 2028. Ces derniers auront accès à des installations de qualité et à un emplacement stratégique à proximité des commodités de la vie quotidienne.

Logo du gouvernement du Québec (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Le projet d'habitation voit le jour dans le cadre de l'Initiative Logement abordable Desjardins, un partenariat novateur entre le gouvernement du Québec et Desjardins pour la création rapide de plus de 3 000 logements abordables.

Le coût global de réalisation est de 17,9 M$. Le montage financier regroupe des investissements publics concertés qui découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec. Les gouvernements du Québec et du Canada injectent, à parts égales, plus de 6 M$ dans le projet. De plus, le gouvernement du Canada ajoute une somme de 1 M$ provenant du Fonds d'innovation pour le logement abordable. La Ville de Saint-Lazare fait don des terrains et offre une contribution directe à la construction pour une valeur totale de près de 3,5 M$. Pour sa part, Desjardins contribue au projet pour plus de 800 k$ en capital patient et complète le montage financier avec un prêt hypothécaire.

Cette activité a eu lieu en présence de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, de la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois- Rivières, Mme Caroline Desrochers, de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, du député de Vaudreuil, M. Peter Schiefke, de la députée de Soulanges et adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance (volet protection de la jeunesse), Mme Marilyne Picard, de la mairesse de Saint-Lazare et préfète suppléante de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, Mme Geneviève Lachance, du directeur général et chef Logement abordable Desjardins, M. Yannick Laviolette, du président de Toit d'Abord Habitations abordables Vaudreuil-Soulanges et maire des Cèdres, M. Michel Proulx, ainsi que d'autres partenaires du milieu.

Initiative Logement abordable Desjardins : des résultats au-delà des attentes

Les projets réalisés dans le cadre de l'Initiative Logement abordable Desjardins s'inscrivent dans une feuille de route déjà bien garnie qui montre à quel point le partenariat entre le gouvernement du Québec et Desjardins porte ses fruits.

En date du 31 mai 2026, 1 852 logements étaient déjà en exploitation, 891 logements étaient en réalisation et 497 étaient en processus d'autorisation, pour un total de 3 240 logements abordables dans 15 régions du Québec.

Rappelons que pour répondre à la crise du logement, Desjardins s'est engagé à la fin de 2025 à créer plus de 10 000 logements abordables et à abordabilité différée d'ici 2028. Cette ambition marque une évolution de l'Initiative Logement abordable Desjardins lancée en 2022 en partenariat avec la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui vise 3 000 logements d'ici 2028.

Cet engagement, appuyé par des partenariats publics et privés et un modèle de financement novateur, permettra d'offrir des solutions concrètes à des milliers de familles, étudiants et personnes seules, tout en favorisant une société plus inclusive et solidaire.

Pour répondre à son ambition, Desjardins mise sur son modèle novateur de guichet unique, qui centralise les sources de financement et assure une prise en charge rapide des projets en simplifiant les démarches grâce au soutien d'une équipe attitrée.

Citations :

« Chaque nouveau logement abordable que nous livrons représente une réponse concrète à la crise de l'habitation et une meilleure qualité de vie pour les Québécoises et les Québécois. Grâce à des partenariats solides entre les gouvernements, les municipalités, les organismes et le secteur privé, nous accélérons la réalisation de projets comme celui de Saint-Lazare. Notre gouvernement est déterminé à bâtir davantage de logements, plus rapidement, afin que les familles, les aînés et les personnes à revenu modeste puissent se loger à un coût abordable, partout au Québec. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Le projet que nous soulignons aujourd'hui fera une réelle différence pour les gens d'ici, dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Chaque projet comme celui-ci nous rapproche du pays que nous voulons bâtir - un pays où tout le monde a accès à un chez-soi sûr et abordable. »

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois- Rivières

« L'annonce d'aujourd'hui marque bien plus que le début des travaux : elle symbolise notre engagement collectif à offrir des milieux de vie accessibles, modernes et adaptés aux besoins des citoyennes et citoyens de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. En lançant ce projet de 45 logements abordables, nous posons les fondations d'une communauté encore plus forte, tournée vers l'avenir. Je suis fière de voir ce partenariat se concrétiser et de constater, une fois de plus, que lorsque nous unissons nos efforts, nous sommes capables de transformer de grandes ambitions en réalisations durables pour les familles et personnes seules. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement est déterminé à stimuler l'offre de logements pour réduire les coûts. Je suis très fier du démarrage de ce projet, qui ajoutera 45 logements abordables, dont les personnes qui vivent dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges ont grandement besoin. C'est un exemple de ce qu'il est possible de faire lorsque les gouvernements, les administrations municipales et les organismes travaillent de concert. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

Peter Schiefke, député de Vaudreuil

« Cette annonce marque une étape importante pour Saint-Lazare et pour l'ensemble de la circonscription de Soulanges. Vous connaissez mon engagement de longue date pour faire reconnaître les droits et répondre aux besoins des personnes en situation de handicap au sein de nos politiques publiques. Je me réjouis donc que ce projet comprenne, entre autres, 15 logements adaptés, une avancée concrète qui contribuera à améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes et familles de notre région. Comme députée de Soulanges, je suis fière de voir ce projet prendre forme et de constater la mobilisation de nos partenaires pour bâtir un milieu de vie inclusif, accessible et accueillant, où chacun a la possibilité de s'épanouir pleinement. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance (volet protection de la jeunesse)

« À Saint-Lazare, où l'offre résidentielle demeure largement composée de maisons unifamiliales, l'ajout de 45 logements locatifs abordables représente une avancée concrète vers une plus grande diversité d'options en habitation. Ce projet permettra à des ménages de demeurer ou de s'établir dans notre région, avec la tranquillité d'esprit de pouvoir y construire leur avenir, dans un contexte où l'accès au logement devient un enjeu de plus en plus important. Je suis particulièrement fière que Saint-Lazare contribue à cette démarche régionale portée par Toit d'Abord, qui démontre qu'une approche concertée et agile peut produire des résultats réels pour nos citoyens. »

Geneviève Lachance, mairesse de Saint-Lazare et préfète suppléante de la MRC Vaudreuil-Soulanges

« Face à la crise du logement, il est clair qu'aucune organisation ne peut agir seule. C'est en travaillant ensemble, avec des partenaires engagés, comme aujourd'hui, que nous pouvons accélérer la mise en chantier de projets concrets et répondre aux besoins des milieux. À Saint- Lazare, ces 45 logements représentent bien plus que des unités supplémentaires : ils offriront un milieu de vie stable, accessible et de qualité. Avec notre modèle qui simplifie et accélère le montage des projets, nous souhaitons continuer à bâtir, avec les communautés, des solutions durables qui font une réelle différence dans la vie des gens. »

Denis Dubois, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« Toit d'Abord est le fruit d'une volonté politique des 23 municipalités de notre MRC. En unissant nos forces, nous avons créé une structure agile capable de porter des projets d'envergure tout en plaçant l'humain au cœur de chaque décision. Dans Vaudreuil-Soulanges, personne ne doit être laissé derrière. Ces 45 logements témoignent de notre engagement à transformer l'expertise régionale en un véritable moteur de dignité et de solidarité pour les citoyens de chez nous. »

Michel Proulx, président de Toit d'Abord Habitations abordables Vaudreuil-Soulanges et maire des Cèdres

Faits saillants :

La MRC de Vaudreuil-Soulanges connaît une croissance démographique soutenue, ce qui entraîne une augmentation constante des besoins en logement.

Toit d'Abord Habitations abordables Vaudreuil-Soulanges joue un rôle essentiel en contribuant activement au développement de nouveaux logements abordables. Par son engagement et ses projets structurants et mobilisateurs, l'organisme participe concrètement à l'amélioration de l'offre résidentielle et à la réponse aux besoins grandissants de la population de Vaudreuil-Soulanges.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le fondement du système de logement du Canada. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

Suivez la SCHL sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de la Ville de Saint-Lazare

La Ville de Saint-Lazare est une ville verte, reconnue pour son charme champêtre et son souci de préserver l'environnement.

Elle est soucieuse d'offrir une qualité de vie exceptionnelle permettant l'épanouissement des familles puisqu'elles jouent un rôle de premier plan dans sa communauté. Satisfaire les besoins et les attentes de ces familles en matière de loisirs et de culture est une priorité.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 487,9 milliards de dollars au 31 mars 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp, et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Il mise sur la compétence de plus de 56 100 employés et employées. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

À propos de Toit d'Abord Habitations abordables Vaudreuil-Soulanges

Toit d'Abord Habitations abordables Vaudreuil-Soulanges est un organisme à but non lucratif œuvrant à favoriser l'accès à des logements abordables et de qualité pour les personnes et familles issues de la classe moyenne ou à revenu modeste et/ou ayant des besoins particuliers de Vaudreuil-Soulanges. Par ses actions, il contribue à renforcer le tissu social et le mieux-être dans la région. Pour plus d'information, visitez le toitdabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, [email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected],Relations publiques, Mouvement Desjardins, [email protected]