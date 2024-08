TERREBONNE, QC, le 9 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Terrebonne ont annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle du projet d'habitation Le Pas de Deux, à Terrebonne. L'immeuble comprendra 10 logements pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou tout autre profil similaire. Il s'agit d'un investissement totalisant 4,7 M$.

C'est le ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon, M. Lionel Carmant, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, accompagné du ministre de l'Économie, de l'Énergie et de l'Innovation, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et député de Terrebonne, M. Pierre Fitzgibbon, qui a procédé à cette annonce. Le maire de Terrebonne, M. Mathieu Traversy, ainsi que la présidente du C.A. de l'organisme Le Pas de Deux, Mme France Boisvert, étaient également présents.

Le projet d'habitation Le Pas de Deux a reçu une subvention de 2,7 M$ de la Société d'habitation du Québec (SHQ) par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, dont 1,7 M$ provient du gouvernement du Canada par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Pour sa part, la Ville de Terrebonne estime sa contribution à près d'un million de dollars, dont un terrain évalué à plus de 439 000$.

Le Pas de Deux est un projet de résidence supervisée (24h/7j) pour jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou tout autre profil similaire. L'immeuble comprend 10 logements d'une chambre à coucher. Les résidents peuvent également profiter de la salle communautaire, intégrée à même l'immeuble.

L'entente avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière permet à chaque résident de recevoir des soins de diverses natures, tels que l'assistance physique, l'aide à l'hygiène, l'assistance aux courses, etc.

« Notre engagement d'accroître une offre de logement adaptée aux besoins des personnes se poursuit. Il faut saluer le travail de tous les partenaires impliqués dans des projets comme Le Pas de Deux. Grâce à la mise en commun de nos efforts, l'offre de logement pourra augmenter significativement et rapidement partout au Québec. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à des programmes comme l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'inauguration du Pas de Deux de Terrebonne marque une étape importante dans notre engagement à offrir des milieux de vie adaptés et sécuritaires pour les jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Ce projet, qui favorise leur autonomie et leur intégration, est un exemple inspirant de ce que nous pouvons accomplir ensemble pour mieux répondre à leurs besoins et ceux de leurs familles. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et député de Longueuil

« Grâce à ce projet, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme pourront rester proches de leur famille, ici à Terrebonne. Je suis heureux de constater que les locataires profiteront des services offerts dans cette nouvelle résidence et qu'ils pourront s'épanouir dans notre communauté. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Énergie et de l'Innovation, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et député de Terrebonne

« C'est un projet qui était espéré à Terrebonne et qui nous rend collectivement très fiers. Grâce à la contribution des différents partenaires gouvernementaux, au travail remarquable de nombreux bénévoles et à la détermination des membres du conseil d'administration de l'organisme, c'est aujourd'hui mission accomplie. Bienvenue à Terrebonne à tous nos nouveaux locataires de cette première résidence du Pas de Deux! »

Mathieu Traversy, maire de Terrebonne

« Aujourd'hui, de jeunes adultes bénéficient enfin de logements et de services adaptés à leurs besoins grâce aux efforts soutenus et concertés d'un groupe de parents et de plusieurs partenaires. Un milieu de vie novateur comme celui-ci prouve que des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou tout autre profil similaire peuvent s'épanouir, progresser, socialiser et acquérir fièrement davantage d'autonomie. Merci à tous ceux et celles qui ont cru en notre projet et nous ont épaulés ! »

France Boisvert, présidente du C.A. de l'organisme Le Pas de Deux

Tous les ménages admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Terrebonne .

