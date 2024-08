GRACEFIELD, QC, le 26 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Gracefield et l'organisme Logement en santé Vallée-de-la-Gatineau ont annoncé le début officiel des travaux du projet des Habitations au cœur de la Vallée, à Gracefield. L'immeuble comprendra 26 logements pour personnes vivant avec un handicap et pour personnes à faible et modeste revenu. Il s'agit d'un investissement d'un peu plus de 13 M$.

C'est le député de Gatineau, M. Robert Bussière, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, qui a procédé à cette annonce. Il était accompagné de la députée de Pontiac, Mme Sophie Chatel, et du maire de Gracefield, M. Mathieu Caron.

Le projet des Habitations au cœur de la Vallée a reçu une subvention de 7,7 M$ de la Société d'habitation du Québec (SHQ) par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, dont 5 M$ proviennent du gouvernement du Canada par l'entremise de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

La Ville de Gracefield octroie pour sa part une contribution financière au projet pour plus de 3,9 M$, dont 3,5 M$ proviennent du gouvernement du Québec en vertu des ententes tripartites que la municipalité a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Les Habitations au cœur de la Vallée est un projet de résidence qui pourra accueillir, dès septembre 2025, toutes personnes autonomes résidants dans Vallée-de-la-Gatineau, seules ou en couples, âgées de 45 ans et plus, à faible ou modeste revenu ainsi que des personnes à mobilité réduite nécessitant un logement adapté.

Citations :

« Notre engagement d'accroître une offre de logements adaptés aux besoins des personnes se poursuit. Il faut saluer le travail de tous les partenaires impliqués dans des projets comme celui des Habitations au cœur de la Vallée. Grâce à la mise en commun de nos efforts, l'offre de logements pourra augmenter significativement et rapidement partout au Québec. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Toutes et tous méritent d'avoir accès à un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement fédéral est fier de financer la création de 26 nouveaux logements pour ceux qui en ont le plus besoin, ici à Gracefield. Les valeurs d'entraide et de solidarité sont fondamentales pour les habitants de notre communauté et ce projet démontre notre engagement à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Le début des travaux des Habitations au cœur de la Vallée marque une étape importante dans notre engagement à offrir des milieux de vie adaptés et sécuritaires pour des personnes vivant avec un handicap et des personnes âgées. Ce projet, qui favorise l'inclusion, est très cher aux gens et à la communauté de Gracefield. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« La Ville de Gracefield est fière de la réalisation du projet au cœur de la Vallée. Après tant d'années, le début de la construction est un accomplissement pour tout le conseil municipal. Merci beaucoup, pour leur implication, à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au projet depuis le tout début. »

Alain Labelle, conseiller pour la Ville de Gracefield

Faits saillants :

Certains ménages admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Gracefield .

. Les Habitations au cœur de la Vallée ont aussi obtenu une aide financière de 400 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Ville de Gracefield .

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Société d'habitation du Québec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

