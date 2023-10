Les gouvernements du Canada et du Yukon signent un accord bilatéral pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe

WHITEHORSE, YT, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Vivre à l'abri de la violence est un droit fondamental, malheureusement la violence fondée sur le sexe (VFS) continue d'être un obstacle important à l'égalité des genres au Canada. Il s'agit de l'une des violations des droits de la personne les plus répandues, les plus mortelles et les plus profondément enracinées de notre époque qui affecte les personnes de tous les milieux, de tous les genres et de tous les âges.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et l'honorable Jeanie McLean, ministre responsable de la Direction de la condition féminine du Yukon, ont annoncé un accord bilatéral historique. Le gouvernement fédéral investira près de 16,4 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe au Yukon.

Ce plan complet illustre notre engagement commun envers la prévention de la violence fondée sur le sexe, tout en responsabilisant les communautés par le biais de solutions communautaires. Le plan se concentre sur trois domaines prioritaires : accroître les efforts de prévention, atteindre les populations mal desservies et à risque, et stabiliser le secteur de la violence fondée sur le sexe.

Lancé en novembre 2022 par les ministres fédérale, provinciales et territoriales responsables de la condition féminine, le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe est un plan décennal qui établit un cadre pour un Canada sans violence fondée sur le sexe - un Canada qui soutient les victimes, les personnes survivantes et leurs familles d'un bout à l'autre du pays. Le Plan d'action national s'appuie sur plus de 1000 recommandations provenant de partenaires autochtones, des victimes et des personnes survivantes de la VFS, des organismes de première ligne et de spécialistes.

Le gouvernement du Yukon collaborera avec des partenaires et des organismes de tout le territoire pour améliorer les services offerts aux victimes et aux personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe, ainsi qu'à leurs familles. L'accent sera également mis sur les initiatives de prévention qui peuvent aider à s'attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe et à mettre fin à la violence avant qu'elle ne se produise. L'investissement permettra également aux organismes autochtones de renforcer leurs capacités et de fournir des services de soutien adaptés à leur culture. Enfin, il soutiendra la mise en œuvre de la Stratégie du Yukon sur les femmes, les filles et les personnes bispirituelles+ autochtones disparues et assassinées.

Cette annonce fait partie d'une série d'accords bilatéraux qui sont signés entre le gouvernement fédéral et chaque province et territoire. Ce financement s'ajoute à celui accordé au Yukon l'année dernière pour soutenir les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise. Ces investissements aideront le gouvernement du Yukon à créer et à améliorer des programmes et des mesures de soutien essentiels pour les victimes et les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe et leurs familles.

La coordination et la collaboration des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont essentielles pour prévenir et contrer efficacement la violence fondée sur le sexe. Les gouvernements provinciaux et territoriaux travailleront en partenariat avec les personnes survivantes, les partenaires autochtones, la société civile, les prestataires de services de première ligne, les municipalités, le secteur privé et les chercheuses et chercheurs pour mettre en œuvre le Plan d'action national dans leur administration, de manière à répondre aux besoins en évolution et aux nouveaux enjeux pour les victimes et les personnes survivantes de violence fondée sur le sexe.

« L'annonce historique d'aujourd'hui s'appuie sur des années de collaboration fédérale, provinciale et territoriale, avec des partenaires autochtones, des personnes survivantes, des personnes expertes et des organismes de première ligne. Nous savons que le problème de la violence fondée sur le sexe touche de manière disproportionnée les femmes et les filles vivant dans les communautés rurales et isolées, et qu'il est difficile pour les personnes survivantes d'accéder à de l'aide. En établissant un partenariat avec le gouvernement du Yukon, nous veillons à ce que ces mesures de soutien soient solides, culturellement pertinentes et répondent aux besoins des communautés autochtones. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Notre gouvernement reconnaît depuis longtemps le taux élevé de violence fondée sur le sexe au Yukon et s'efforce d'y remédier. Le financement reçu de Femmes et Égalité des genres Canada bénéficiera directement aux organismes non gouvernementaux de première ligne, ainsi qu'aux programmes réalisés par le gouvernement du Yukon. Nous avons un grand sentiment de gratitude envers les Yukonnaises et les Yukonnais et des organismes qui luttent contre la violence fondée sur le sexe. Leur contribution nous a aidés à identifier les priorités de financement pour les deux premières années de l'accord. J'ai hâte de travailler aux côtés des femmes du Yukon et des organismes en quête d'égalité des genres pour faire avancer nos objectifs communs. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un changement systémique durable pour lutter, prévenir et éliminer la violence fondée sur le sexe sur notre territoire. »

L'honorable Jeanie McLean, ministre responsable de la Direction de la condition féminine du Yukon

Faits en bref

Depuis 2021, le gouvernement du Canada a engagé 1,14 milliard de dollars afin de faire progresser le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, dont 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts pour mettre en œuvre le Plan d'action national.

a engagé 1,14 milliard de dollars afin de faire progresser le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, dont 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts pour mettre en œuvre le Plan d'action national. Au Canada , plus de 11 millions de personnes ont été victimes de la violence d'un partenaire intime au moins une fois depuis l'âge de 15 ans.

, plus de 11 millions de personnes ont été victimes de la violence d'un partenaire intime au moins une fois depuis l'âge de 15 ans. En 2009, on a estimé que la violence conjugale coûtait 7,4 milliards de dollars par an, et la violence sexuelle, 4,8 milliards de dollars par an. On estime en outre que les entreprises canadiennes perdent des millions de dollars en raison de la baisse de productivité et de l'incapacité des personnes à travailler à cause de la VFS.

Le taux de violence contre les jeunes femmes et les filles déclaré les services de police ont tendance à être les plus élevés dans les territoires. Au Yukon , il était de quatre fois supérieur à la moyenne nationale signalé en 2017.

, il était de quatre fois supérieur à la moyenne nationale signalé en 2017. En 2021, le Yukon figurait parmi les trois provinces et territoires affichant le taux le plus élevé de traite de personnes par 100 000 habitants.

figurait parmi les trois provinces et territoires affichant le taux le plus élevé de traite de personnes par 100 000 habitants. Les enfants et les jeunes, en particulier les filles, sont plus susceptibles d'être victimes de violence familiale dans les territoires que dans les provinces. Le Nunavut déclarant le taux le plus élevé, suivi des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon en 2019.

