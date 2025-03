WHITEHORSE, YT, le 21 mars 2025 /CNW/ - Les services d'approvisionnement en eau du village de Mayo et de la ville de Whitehorse seront améliorés dans le cadre de deux projets faisant l'objet d'un investissement conjoint de plus de 11,1 millions de dollars des gouvernements fédéral et territorial.

Les travaux de remise en état des réseaux d'aqueduc, d'égout et routier qui seront effectués dans le secteur Hillcrest de Whitehorse consisteront à améliorer des conduites principales et des conduites sanitaires, ainsi qu'à élargir le réseau d'égout pluvial souterrain et des ponceaux.

Au nord de Whitehorse, dans le village de Mayo, le financement alloué à la modernisation des services publics souterrains permettra d'améliorer la salubrité et l'accessibilité de l'eau potable, d'améliorer le débit d'eau pour la lutte contre les incendies et d'augmenter la capacité de transport des eaux usées. On procédera également à la réfection des routes visées par les travaux de remise en état des infrastructures d'aqueduc.

Soutenir des projets d'infrastructure visant à fournir des services d'aqueduc efficaces et fiables aux collectivités contribue à créer des environnements plus sains pour l'avenir.

« Notre gouvernement est fier de soutenir les projets de modernisation des réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées de Whitehorse et du village de Mayo. Des infrastructures d'aqueduc fiables et stables contribueront au bien-être quotidien des Yukonnais en assurant l'efficacité et la résilience des services essentiels pour ces collectivités pendant de nombreuses années. »

Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités



« Il est crucial d'investir dans les infrastructures essentielles, comme les réseaux d'approvisionnement en eau, pour bâtir des collectivités résilientes. Grâce aux travaux d'amélioration qui seront effectués dans le village de Mayo et à Whitehorse, on offrira un accès plus sûr et plus fiable à l'eau, on assurera une meilleure capacité d'assainissement et on mettra en place des réseaux routiers améliorés. Cet investissement conjoint de plus de 11,1 millions de dollars témoigne de notre engagement à renforcer les fondations de nos collectivités et à favoriser un avenir plus sain et plus durable pour les Yukonnais. »

Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités, gouvernement du Yukon

« Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec les gouvernements du Canada et du Yukon pour investir dans les infrastructures communautaires. Whitehorse est l'une des villes canadiennes qui connaissent la croissance la plus rapide, et l'amélioration des infrastructures est essentielle pour assurer la croissance durable de notre collectivité. Pour répondre aux besoins croissants de notre ville, il faudra effectuer d'importants investissements dans les années à venir et être en mesure de compter sur le soutien continu de nos partenaires fédéraux et territoriaux. »

Kirk Cameron, maire Whitehorse

« Le village de Mayo se réjouit de l'annonce de l'achèvement prochain de la quatrième et dernière phase de son projet à long terme qui consiste à remplacer les vieilles infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Grâce à ces travaux de modernisation essentiels, le village sera bien équipé pendant de nombreuses années. »

Trevor Ellis, maire du village de Mayo

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 9 612 500 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VICRN) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC). La contribution du gouvernement du Yukon s'élève à 1 537 500 $.

(PIIC). La contribution du gouvernement du s'élève à 1 537 500 $. Ce volet Infrastructures vertes vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 30 projets d'infrastructure ont été annoncés au Yukon dans le cadre du volet Infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 138 millions de dollars et une contribution territoriale totale de près de 32,4 millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 138 millions de dollars et une contribution territoriale totale de près de 32,4 millions de dollars. Ce volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 20 projets d'infrastructure ont été annoncés au Yukon dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, avec une contribution fédérale totale de plus de 141 millions de dollars et une contribution territoriale totale de près de 39,4 millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, avec une contribution fédérale totale de plus de 141 millions de dollars et une contribution territoriale totale de près de 39,4 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

