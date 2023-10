WHITEHORSE, YT, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Yukon unissent leurs forces pour accroître le couvert arboré et la résilience des forêts. Des forêts diversifiées procurent de nombreux avantages : les arbres en croissance captent le carbone, ce qui réduit l'effet de serre et contribue à la lutte contre les changements climatiques. De plus, en plantant les bonnes essences d'arbres aux bons endroits et en restaurant les habitats fauniques dans ces milieux, on renforce la résilience climatique à des impacts comme les feux de forêt. Enfin, ces forêts contribuent à notre bien-être en nous offrant plus d'espaces verts pour les loisirs et le contact avec la nature, en régulant mieux la température dans nos villes et en réduisant les risques de feux de forêt et d'inondations.

Le député du Yukon, Brendan Hanley, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre des Services aux collectivités du Yukon, l'honorable Richard Mostyn, ont annoncé aujourd'hui un investissement conjoint de plus de 1,1 million de dollars dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres , somme qui permettra de planter 400 000 arbres sur des terres publiques pour renforcer la résilience des collectivités aux impacts des changements climatiques et aux perturbations naturelles.

En vertu de l'entente conclue, le Yukon reboisera des terres publiques, ce qui augmentera l'actuel couvert forestier, et plantera des essences ignifuges pour aider ses communautés à surmonter les catastrophes naturelles, notamment les feux de forêt.

Cet été, la Direction générale de la gestion des feux de forêt du Yukon a planté 90 000 semis de peupliers trembles dans les régions de Whitehorse et de Haines Junction grâce au soutien du programme 2 milliards d'arbres. En remplaçant des conifères inflammables par des arbres à feuilles caduques ignifuges dans des endroits clés, le Yukon réduit les risques de feux de forêt pour ses collectivités.

Grâce à son programme 2 milliards d'arbres, le gouvernement du Canada contribue à améliorer la qualité de l'air, à rafraîchir nos quartiers pendant l'été, à créer des emplois et à combattre les changements climatiques tout en protégeant la nature. De concert avec les provinces, les territoires, les collectivités locales et les peuples autochtones, il continue de préparer un avenir prometteur et sain pour les générations à venir.

« Les arbres sont essentiels à la vie. Ils séquestrent le carbone, améliorent la qualité de l'air et abritent diverses espèces sauvages. Ce sont des alliés de taille dans notre lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi le Canada s'est engagé à planter deux milliards d'arbres. Nous sommes heureux de collaborer avec le gouvernement du Yukon pour planter quelque 400 000 arbres sur des terres publiques. Cet investissement permettra d'étendre le couvert forestier, d'améliorer la résistance aux feux de forêt et de contribuer à la restauration de la biodiversité. »

« Nous avons connu cette année une saison des feux de forêt sans précédent, qui a mis en évidence l'importance d'agir sans relâche pour assurer la protection de l'environnement et la sécurité de nos populations. L'investissement conjoint de 1,1 million de dollars annoncé aujourd'hui en collaboration avec le gouvernement du Yukon nous aidera à planter 400 000 arbres dans le cadre du programme canadien 2 milliards d'arbres. Ces arbres à feuillage caduc offriront non seulement un moyen de défense naturel contre les feux de forêt, mais ils permettront aussi d'accroître la biodiversité, de restaurer l'habitat et de séquestrer davantage de carbone sur notre territoire. »

« Le programme 2 milliards d'arbres est un partenariat important avec le gouvernement du Canada qui aidera le Yukon à agir au chapitre de l'adaptation climatique. La plantation de peupliers trembles ignifuges dans les collectivités du Yukon permettra de réduire les risques de feux de forêt. Nous sommes fiers de faire œuvre commune avec le gouvernement du Canada, les Premières Nations de la région et les municipalités pour créer des collectivités résilientes aux feux de forêt dans la province. »

L'an dernier, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon ont signé une entente de principe dans le cadre du volet des provinces et territoires du programme 2 milliards d'arbres. Par cette entente, le Canada et le Yukon honorent leur engagement commun de procurer des avantages sociaux, économiques et environnementaux aux collectivités grâce à la plantation d'arbres.

et le gouvernement du ont signé une entente de principe dans le cadre du volet des provinces et territoires du programme 2 milliards d'arbres. Par cette entente, le et le honorent leur engagement commun de procurer des avantages sociaux, économiques et environnementaux aux collectivités grâce à la plantation d'arbres. Les ententes de principe décrivent les paramètres généraux de la collaboration fédérale, provinciale et territoriale en matière de plantation de deux milliards d'arbres, en définissant l'amélioration de la biodiversité, la restauration de l'habitat, le captage du carbone, la permanence du couvert forestier et plusieurs activités de surveillance après la plantation comme objectifs de chaque projet de plantation d'arbres. Les ententes sont également soutenues par la signature d'accords de contribution; des travaux visant la conclusion d'accords supplémentaires avec les provinces et les territoires afin de planter davantage d'arbres partout au pays sont en cours.

Ressources naturelles Canada a versé au projet près de 750 000 $ dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres; pour sa part, le gouvernement du Yukon y a affecté plus de 360 000 $ du budget de gestion, de prévention et d'atténuation des feux de forêt du ministère des Services aux collectivités.

