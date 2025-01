Il s'agit d'un communiqué de presse conjoint entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon.

WHITEHORSE, YT, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Les petites et moyennes entreprises sont d'importants moteurs d'innovation et de possibilités dans leurs communautés. L'accès aux investissements privés leur permet d'élargir, de diversifier et de solidifier les économies locales, ce qui crée le dynamisme des réseaux économiques.

Aujourd'hui, Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, et le premier ministre du Yukon et ministre du Développement économique, Ranj Pillai, ont annoncé un investissement conjoint pouvant atteindre 558 800 $ sur trois ans dans le projet de développement de l'écosystème de capitaux privés au Yukon piloté par Yukon Venture Angels (YVA).

Ce financement aidera YVA à bâtir un écosystème d'investisseurs providentiels au Yukon afin d'offrir aux entrepreneurs du territoire un soutien financier, du mentorat, l'accès à des réseaux et une orientation stratégique. Grâce à ce projet, l'organisation à but non lucratif élaborera un plan stratégique, créera et offrira de la formation aux investisseurs et aux fondateurs, et mettra en place une structure de gestion de fonds pour faciliter les investissements privés.

Le soutien de projets comme celui-ci cadre avec les priorités de CanNor consistant à soutenir les petites et moyennes entreprises ainsi qu'à favoriser la croissance économique et l'innovation dans les communautés nordiques et éloignées. L'amélioration des possibilités d'investissement permet de créer des emplois et de stimuler les industries locales et contribue au développement économique durable et diversifié sur le territoire.

« Les entrepreneurs sont un pilier essentiel de notre économie. En soutenant le développement d'un écosystème d'investisseurs providentiels, notre gouvernement aide à faire en sorte que ces investisseurs aient accès aux ressources dont ils ont besoin pour transformer des idées novatrices en entreprises prospères. Cet investissement aidera à créer des emplois, favorisera la prospérité économique à long terme et ouvrira de nouvelles possibilités aux Yukonnais talentueux afin qu'ils puissent commercialiser leurs idées. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor

« Le Yukon abrite une communauté dynamique et croissante d'entrepreneurs qui stimulent l'innovation et le développement économique dans la région. Comptant un grand nombre d'entreprises locales dans différentes industries, le territoire est devenu une plaque tournante de la créativité et de l'esprit d'entreprise. Nous sommes fiers de soutenir ces entrepreneurs qui incarnent la culture d'innovation du Yukon et de leur fournir les ressources dont ils ont besoin pour réussir et croître. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

« Les investisseurs providentiels sont essentiels à la croissance et à la réussite de nos entrepreneurs et de nos jeunes entreprises innovantes locales. Non seulement ils fournissent un financement essentiel, mais ils créent également de précieuses occasions de mentorat et aident les innovateurs du Yukon à établir des partenariats clés dans les marchés mondiaux. Cette entente de financement reflète les objectifs stratégiques en matière d'innovation de notre gouvernement qui visent à élargir l'accès aux marchés pour les petites et moyennes entreprises tout en cultivant un écosystème d'investissement diversifié et collaboratif. »

- Ranj Pillai, premier ministre du Yukon et ministre du Développement économique

« Yukon Venture Angels occupe une place de choix dans l'écosystème économique du Yukon en s'efforçant de libérer le potentiel d'investissement en capitaux privés des Yukonnais. Notre mission est de faire du Yukon un pôle concurrentiel pour les investisseurs providentiels et les jeunes entreprises innovantes en facilitant les possibilités d'investissement et en élargissant les réseaux d'investissement privé. Ces efforts permettront d'améliorer les connaissances et les compétences des investisseurs providentiels. L'objectif est de bâtir un Yukon plus résilient et plus prospère sur le plan économique. »

- Barrett Horne, président, Yukon Venture Angels

CanNor investira dans ce projet jusqu'à 286 800 $ par l'entremise de son fond Croissance économique régionale par l'innovation (CERI), qui soutient la croissance économique des entreprises et des régions par l'innovation.

Le gouvernement du Yukon investira dans ce projet 272 000 $ sur trois ans dans le cadre d'un projet phare de la Direction générale de l'innovation, de l'industrie et du développement des entreprises, conformément aux objectifs décrits dans la Stratégie d'innovation du Yukon .

investira dans ce projet 272 000 $ sur trois ans dans le cadre d'un projet phare de la Direction générale de l'innovation, de l'industrie et du développement des entreprises, conformément aux objectifs décrits dans la Stratégie d'innovation du . Yukon Venture Angels crée des occasions d'investissement pour les investisseurs providentiels du Yukon , propose des programmes de formation pour améliorer leurs compétences et crée un réseau prospère d'investisseurs locaux. Ce réseau favorisera la collaboration, le partage des connaissances et la mise en commun des ressources, ce qui entraînera une augmentation importante des investissements en capitaux privés au Yukon .

