WHITEHORSE, YT, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Yukon ont signé une nouvelle entente de dix ans dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) afin de fournir un financement prévisible, stable et à long terme aux collectivités du territoire. Au cours des cinq premières années, le Yukon recevra 94,5 millions de dollars, pour un total de plus de 200 millions de dollars au cours des dix prochaines années pour répondre aux priorités locales en matière d'infrastructure.

Grâce à cette entente renouvelée, les Premières Nations, les municipalités et les collectivités non constituées continueront de planifier, de construire et de revitaliser les infrastructures publiques de base, ainsi que d'améliorer les infrastructures essentielles qui soutiennent le développement de nouvelles terres et la construction de nouveaux logements.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada a soutenu de nombreux projets d'infrastructure au fil des ans, notamment l'amélioration des services d'approvisionnement en eau et de gestion des égouts pluviaux à Whitehorse, la rénovation du centre de ski d'Old Crow et la construction du camp culturel Skookies, près de Carcross.

Depuis 2018, on a également financé plus de 43 projets de routes et de ponts au Yukon dans le cadre du FDCC, pour un total de plus de 15,3 millions de dollars.

Au cours des dix prochaines années, les collectivités du Canada recevront un financement de 26,7 milliards de dollars dans le cadre du renouvellement des ententes du FDCC. Ce financement leur permettra de soutenir de nouvelles infrastructures et des priorités liées à la construction de logements et à l'abordabilité de ceux-ci.

« Cette entente renouvelée avec le gouvernement du Yukon permettra aux collectivités d'investir dans des projets d'infrastructure essentiels adaptés à leurs besoins et à leurs priorités uniques. Ce financement essentiel favorise le développement de collectivités abordables et inclusives, et permet aux résidents du Nord de prospérer là où ils travaillent, vivent et se sentent chez eux. »

Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est une importante source de financement pour les Premières Nations, les municipalités et les régions non constituées du Yukon. Nos administrations partenaires se servent de ces fonds pour réaliser leurs priorités en matière d'infrastructures locales, ainsi que pour aider à mettre en place des infrastructures pouvant soutenir le développement des terres et la construction de logements. Notre gouvernement apprécie grandement sa collaboration avec ses partenaires fédéraux pour veiller à ce que ce Fonds continue de favoriser le développement de collectivités durables et résilientes partout au Yukon. »

Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités du gouvernement du Yukon

« Le renouvellement du Fonds pour le développement des collectivités du Canada constitue une étape essentielle qui permet aux collectivités du Yukon d'entreprendre des projets stratégiques répondant à des priorités locales uniques. Ce financement permet aux administrations locales d'investir dans des infrastructures essentielles qui ont un impact direct sur les résidents des collectivités. »

Lauren Hanchar, présidente de l'Association des collectivités du Yukon



Faits en bref

Partout au Canada , le gouvernement fédéral renouvelle le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base.

, le gouvernement fédéral renouvelle le Fonds pour le développement des collectivités du (FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base. De 2014 à 2024, on a investi plus de 2,4 milliards de dollars par année dans plus de 3600 collectivités du Canada au titre du FDCC. Cette somme a été investie dans le cadre de 19 catégories de projets, entre autres le transport en commun, les autoroutes, les routes et les ponts locaux, les infrastructures de loisirs, les systèmes énergétiques communautaires et les infrastructures d'approvisionnement en eau.

au titre du FDCC. Cette somme a été investie dans le cadre de 19 catégories de projets, entre autres le transport en commun, les autoroutes, les routes et les ponts locaux, les infrastructures de loisirs, les systèmes énergétiques communautaires et les infrastructures d'approvisionnement en eau. Depuis 2015, le Yukon a reçu plus de 181 millions de dollars dans le cadre du FDCC.

Au cours des cinq premières années de l'entente, le Yukon recevra 94,5 millions de dollars, dont 18 millions au cours de l'exercice 2024-2025.

Le Yukon recevra un financement de 200 250 000 $ sur dix ans.

Le FDCC soutient des projets d'infrastructure qui contribuent à augmenter l'offre de logements. Il constitue une source permanente et indexée de financement qui est versé directement deux fois par année aux provinces et aux territoires qui, à leur tour, transfèrent ces fonds aux administrations locales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

L'accès au financement dans le cadre du FDCC renouvelé sera lié à la prise de mesures par les provinces, les territoires et les municipalités pour accroître l'offre de logements au Canada .

