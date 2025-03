QUÉBEC, le 7 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, M. Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada et M. Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs confirment leur volonté d'agrandir le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent à près de 4500 km2, ainsi que le territoire préliminaire à l'étude pour le projet de parc marin Anticosti-Mingan de près de 14 000 km2 qui sera soumis à des consultations. À terme, le réseau d'aires marines protégées au Québec atteindrait près de 19%.

Ces deux initiatives témoignent de l'efficacité de la collaboration et du leadership des gouvernements du Canada et du Québec en matière de conservation marine sur le territoire québécois, tout en reflétant une vision qui allie la conservation des milieux naturels, le renforcement de l'économie locale et régionale, ainsi que la préservation de l'accès à la nature pour les générations présentes et futures.

Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent

La description officielle du nouveau territoire du parc marin sera déterminée sur la base de la proposition présentée en consultation publique. Le parc marin pourra donc avoir une superficie totale d'environ 4 500 km2, soit 3,6 fois sa taille actuelle, ce qui correspond à environ neuf fois la superficie de l'île de Montréal. À terme, ce parc marin permettra de protéger environ 2,9% des milieux marins du Québec.

L'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent rehaussera significativement la protection des écosystèmes de l'estuaire du Saint-Laurent qui abritent une biodiversité exceptionnelle, notamment plusieurs espèces de mammifères marins, d'oiseaux et de poissons. De nombreux habitats côtiers sensibles comme des marais maritimes seront désormais intégrés au parc marin. Ce projet contribuera également à l'économie régionale et à la mise en valeur du patrimoine du Saint-Laurent grâce à des activités de découverte et d'éducation et d'une offre touristique durable.

Territoire préliminaire à l'étude du projet de parc marin Anticosti-Mingan

Également, les ministres annoncent que le territoire préliminaire à l'étude du projet de parc marin Anticosti-‑Mingan pourrait couvrir près de 14 000 km2 d'un territoire situé principalement dans la portion marine entre la réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan et l'île d'Anticosti, ce qui représenterait 29 fois la superficie de l'île de Montréal.

Ce projet pourrait représenter un gain en conservation de 8,4 % en ce qui concerne la superficie marine protégée du Québec d'ici 2030. Lors des prochaines étapes, les gouvernements du Canada et du Québec rencontreront les acteurs du milieu concernés y compris les Premières Nations et les communautés côtières, les organisations régionales et municipales, les pêcheurs, les mariculteurs, les groupes de recherche et les entreprises locales, afin de recueillir leurs points de vue et leurs commentaires sur ce futur projet de conservation.

« L'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent est une étape cruciale pour la protection de la biodiversité marine au Québec. Avec le projet de parc marin Anticosti-Mingan, ces deux projets montrent l'engagement de notre gouvernement à protéger toujours plus de nos zones marines et côtières partout au pays. En 2015, moins de 1 % de ces milieux étaient protégés. Aujourd'hui, nous approchons les 17 %. Notre gouvernement est fier de travailler avec le gouvernement du Québec et les communautés autochtones pour protéger davantage de notre magnifique territoire pour les générations présentes et futures. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Non seulement ces deux initiatives sont-elles essentielles afin de mieux préserver la riche biodiversité du Saint-Laurent et celle du secteur d'Anticosti-Mingan, mais elles représentent aussi une belle occasion de mettre en valeur ces joyaux naturels uniques. En plus d'accroître les retombées socioéconomiques pour nos régions touchées par ces projets de conservation, nous rendons plus accessible la richesse de la vie marine au Québec, pour l'ensemble de la population. Notre gouvernement est très fier de la collaboration de l'ensemble des partenaires ainsi que des personnes et des organisations qui contribuent à la préservation de nos milieux marins. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Projet d'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent : La consultation publique de l'automne 2024 a connu une excellente participation. Les participants pouvaient donner leur avis autant en ligne qu'en personne. Au total, 776 sondages ont été complétés, 45 mémoires ont été déposés et cinq événements consultatifs ont été tenus. Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent est une aire marine protégée créée en 1998 par l'adoption de lois fédérale et québécoise établissant un statut de protection conjoint. Il est cogéré par Parcs Canada, le MELCCFP et la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). La collaboration est la clé du succès de cette aire marine protégée. Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent compte sur un comité de coordination composé de représentants des municipalités régionales de comtés riveraines du parc, de la Première Nation des Innus Essipit, de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk ainsi que de représentants des milieux de la science et de l'éducation. Le public et les intervenants concernés auront l'opportunité de continuer à contribuer au projet en exprimant leur vision du parc marin agrandi lors de l'exercice de révision du plan directeur qui sera entrepris dès que l'agrandissement sera officialisé. Les avis recueillis lors des consultations publiques tenues à l'automne 2024 démontrent que le projet d'agrandissement fait consensus et que le territoire proposé bénéficie d'un appui très fort. Les ministres ont rendu public un rapport résumant l'ensemble des avis reçus dans le cadre des consultations publiques du projet d'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. La connexion entre les deux rives de l'estuaire du Saint-Laurent , ainsi que l'inclusion de l'ensemble de l'habitat essentiel du béluga sont très bien accueillies. Il sera officiellement agrandi après l'entrée en vigueur éventuelle d'un décret du Conseil des ministres du gouvernement du Québec et d'un décret du gouverneur en conseil pour le gouvernement du Canada .

Projet de parc marin Anticosti-Mingan : Le territoire préliminaire à l'étude du projet de parc marin Anticosti-Mingan se distingue par sa richesse, tant sur le plan océanographique et écologique que culturel. La création d'une aire marine protégée permettrait de protéger le paysage maritime entre la réserve de parc fédéral de l'Archipel-de-Mingan et l'île d'Anticosti, sur laquelle se trouvent un parc national, une réserve de biodiversité et des réserves écologiques qui protègent le site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les limites du territoire préliminaire à l'étude proposées correspondent à la limite des hautes eaux, mais excluent tous les îlots et îles. Elles excluent également tous les aménagements maritimes existants, notamment les quais, les marinas et les ports dont les installations portuaires existantes, entre autres, à Havre-Saint-Pierre , Port-Menier et Baie-Johan-Beetz ne seraient pas incluses dans ce projet. Enfin, ce projet permettrait d'accorder un statut légal permanent de protection à la réserve de territoire aux fins d'aires protégées de Jacques-Cartier qui se superpose à un refuge marin.



