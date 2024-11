Un investissement conjoint de plus de 24 000 $ a permis de brancher 16 foyers en milieu rural à Internet haute vitesse

OTTAWA, ON, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Pour donner une chance équitable à toutes les générations, il faut, notamment, veiller à ce que toute la population, peu importe son lieu de résidence, ait accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et du Québec se sont donné comme objectif d'offrir un tel accès aux communautés moins bien desservies du Québec.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé que l'octroi d'un financement fédéral-provincial combiné de 24 104 $ à Développement Innovations Haut-Richelieu avait permis de brancher à Internet haute vitesse 16 foyers de la municipalité québécoise de Saint-Sébastien, dans la MRC du Haut-Richelieu.

La contribution du gouvernement du Canada a été versée par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, un programme dont la mission est de veiller à ce que les Canadiens des communautés rurales, éloignées et autochtones aient accès à Internet haute vitesse. L'aide financière du Québec provient du programme Québec haut débit.

D'ici 2026, 98 % de la population canadienne aura accès à Internet haute vitesse, et d'ici 2030, l'ensemble de la population y aura accès. Le Canada est en voie d'atteindre son objectif de connectivité, et ce, grâce à des projets comme celui dont il est question aujourd'hui. Le gouvernement continuera d'investir dans les infrastructures qui suscitent de nouvelles possibilités dans les communautés afin que celles-ci puissent profiter de tout ce que le Canada a à offrir.

Depuis septembre 2023, 100 % des foyers québécois ont accès à Internet haute vitesse, que ce soit par une solution filaire ou satellitaire. En lançant l'Opération haute vitesse en 2021, le gouvernement du Québec s'est fixé l'objectif ambitieux de rendre disponible Internet haute vitesse à l'ensemble des foyers du Québec. À ce jour, plus de 50 000 kilomètres de fibre optique ont été déployés, offrant ainsi un service d'accès à Internet haute vitesse à plus de 300 000 nouveaux foyers.

Citations

« Internet haute vitesse n'est plus considéré comme un luxe. C'est pour cela que notre gouvernement a pris l'engagement sans précédent de brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026, et 100 % d'ici 2030. Toutes les communautés, grandes et petites, doivent avoir accès à une connexion fiable pour réaliser leur plein potentiel dans notre monde numérique. »

- La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings

« Lorsqu'il est question de l'importance d'un accès à de l'information de qualité et à des contenus divertissants produits par et pour les Canadiens, il est essentiel de mettre en place les infrastructures nécessaires pour en garantir l'accessibilité. Je tiens à saluer le travail de la ministre Hutchings, qui s'efforce de déployer l'Internet haute vitesse dans les municipalités de Brome-Missisquoi, avec l'appui du Fonds pour la large bande universelle. Grâce à ses efforts, les Canadiens, d'un océan à l'autre, auront un jour la possibilité de rester en contact avec leurs proches, de suivre les nouvelles en direct ou d'écouter leurs balados préférés, peu importe où ils se trouvent au pays. »

- La ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Pascale St-Onge

« L'accès à Internet haute vitesse est un vecteur essentiel de développement économique et social, surtout en région, comme dans ma circonscription d'Iberville, où il permet de briser l'isolement, d'améliorer l'éducation et de créer de nouvelles opportunités d'emploi. Je suis fière de ce que nous avons accompli jusqu'ici pour l'avenir de nos communautés. »

- La députée d'Iberville à l'Assemblée nationale du Québec, Audrey Bogemans

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et pour atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici pour atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 94,8 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse, comparativement à seulement 79 % en 2014.

ont accès à Internet haute vitesse, comparativement à seulement 79 % en 2014. Au Québec, 100 % des foyers ont accès à Internet haute vitesse.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 770 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité au Québec.

a investi plus de 770 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité au Québec. Ce sont plus de 4 000 foyers autochtones au Québec qui ont obtenu un accès à Internet haute vitesse dans le cadre de projets financés par le Fonds pour la large bande universelle.

